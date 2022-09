Union na doelpunt van Thelin in twee minuten van 1-2 naar 3-2 en pronkt zo met een fraaie 6 op 6 in Europa

Union is met een 6 op 6 bezig om een heel mooi verhaal te schrijven in Europa. Thelin speelde nog even voor spelbreker, maar nadien ging Union op en over Malmö op weg naar een tweede zege in de Europa League.

Met de licht geblesseerde Vanzeir op de bank - Geraerts liet Eckert in zijn plaats starten en had ook nog plek in zijn basiself voor Lazare en François - miste Union aanvankelijk acties voorin. Ook naar de goede combinaties was het even zoeken. Bij Malmö waren ze wel meteen bij de les: via Thelin (ex-RSCA, ex-Waasland-Beveren) en Olsson kwam de bal bij Ceesay en die schoot de 0-1 laag tegen de touwen.

© photonews

Een vroege achterstand was net wat Union kon missen, een snelle gelijkmaker was dan weer zeer welgekomen. Goede indraaiende voorzet Teuma, Burgess hoefde slechts licht te beroeren om de 1-1 te maken. Vanaf de gelijkmaker ging het wel draaien bij Union. Eens de vicekampioen zijn ware gelaat liet zien, nam het het heft in handen.

© photonews

Verrassend genoeg was het vooral Kandouss die gevaarlijk opdook voor het doel van de tegenstander. Eerst trapte de verdediger een vrije trap van Teuma binnen. De lijnrechter vlagde voor buitenspel. De VAR had lange tijd nodig om dat oordeel te bevestigen, het was dan ook moeilijk te zien. Ook François bereikte Kandouss met een prima voorzet. Deze keer tikte laatstgenoemde de bal tegen doelman Dahlin aan.

Malmö geraakte de eerste helft door zonder verdere averij en na de koffie kon het Union een koude douche bezorgen. Van der Heyden zette zijn voet in een duel, maar Beijo kon dan op de rechterkant nog wel opkomen met ruimte. Zijn lage voorzet vond Thelin en uitgerekend hij maakte er met een lage knal 1-2 van.

© photonews

Dat zag er plots weer niet goed uit, maar aan veerkracht geen gebrek bij de Unionisten. In twee minuten ging het van 1-2 naar 3-2. Teuma greep zijn kans toen hij de ruimte kreeg om uit te halen en deed dat goed. Dat doelpuntje had de middenvelder echt wel verdiend. Union ging dus erop en erover: Boniface schoot van in de rechthoek de 3-2 binnen. Mooie beloning ook voor de hardwerkende beer in de spits bij Union.

Nadien was het vooral kwestie om het zelf niet meer uit handen te geven. Het was nog wat met de billen dicht, maar Union trapte niet in die val. Deze Europese campagne is een prachtig avontuur aan het worden. Door een 6 op 6 te pakken zet het al een ferme stap richting volgende ronde in de Europa League, want Malmö en Union Berlijn moeten in groep D al zes punten inhalen.