Teddy Teuma zijn glansprestatie in de Europa League kan nog extra cachet krijgen

Teddy Teuma is de draaischijf bij Union. Hij trekt zijn goed seizoen van vorig jaar gewoon door en ook Europees. Nu heeft hij zich helemaal in de kijker gespeeld.

Teddy Teuma kwam tegen Malmö FF tot scoren en gaf één assist. De UEFA zet hem in de voorselectie van het team van de week. Hopelijk kan hij het team van de week van de Europa League halen. Dit zou een mooie bekroning zijn voor hemzelf en Union dat begon met 6 op 6.

In de Jupiler Pro League is Teuma ook al prima van start gegaan. In 8 wedstrijden kwam hij driemaal tot scoren en gaf twee assists.