Man van de match Teuma loodst Union naar voorsprong van zes punten: "Beter dan Anderlecht? Niet mee bezig"

Pakte Anderlecht 4 op 6 in de Conference League, dan doet Union met 6 op 6 in de Europa League nog beter. Al is het voornaamste uiteraard dat alle Belgische clubs punten sprokkelen. Union en Teddy Teuma geven alvast het goede voorbeeld.

Zijn stempel drukken op het middenveld, met één van zijn schitterende indraaiende voorzetten een assist afleveren en ook zelf scoren: Teuma deed het allemaal tegen Malmö. "De vorm is goed", lacht de aanvoerder. Of in de woorden van trainer Karel Geraerts: "Hij heeft heel goede voeten. Op zo'n momenten reken je op je sterkhouders en daar plaats ik Teddy zeker bij."

Juist die twee tegendoelpunten hadden niet gehoeven, vond ook Teuma. "Mentaal is het lastig om elke keer te moeten terugkomen na een achterstand. We geven niet veel kansen weg, maar incasseerden wel tegendoelpunten."

Plezier maken

Met zes punten uit twee wedstrijden staat Union er Europees goed voor. "Er blijven nog vier matchen over, met nu eerst twee matchen tegen Braga. Het blijft heel moeilijk. We moeten vooral plezier maken en zorgen dat we nergens spijt van moeten hebben. Eerlijk gezegd geloofde ik vooraf niet honderd procent in een 6 op 6. Met enkel een thuiszege tegen Malmö was ik ook al tevreden geweest."

Het is wel iets om fier op te zijn. "Het is verdiend, we hebben niets gestolen." Met Malmö en Union Berlin staan nog twee ploegen uit de poule met lege handen. Dan is het toch al lonken naar overwintering? "Zes punten voorsprong is al veel, ja. We hebben een kleine stap richting de volgende ronde gezet, maar moeten nog niet denken aan de kwalificatie. Alles kan heel snel gaan in die vier matchen."

Geen zwak broertje op het veld

Voor Teuma is het duidelijk wat de insteek bij Union hoort te zijn. "We moeten ons concentreren op onze matchen en zo veel mogelijk punten pakken. Het vertrouwen is er, we hebben niets te verliezen in deze Europa League. Op papier zijn we het zwakke broertje. Op het veld is het momenteel anders, we hopen dat dat zich doorzet."

"Het is aan ons om elke keer te bewijzen dat we onze plaats in de Europa League verdienen en dat we niet per toeval in deze competitie staan", vervolgt Teuma. Die 6 op 6, dat doet geen enkele Belgische club in de Europa League of Conference League Union na. "Dat we beter doen dan Anderlecht? Daar houden we ons niet mee bezig. Niet veel mensen hadden dit van Union verwacht, maar we verdienen onze plek."