Union en vooral Teuma laten het Malmö van Lasse Nielsen en Thelin achter met kater: "Zoiets mag niet gebeuren"

Met Lasse Nielsen en Isaac Thelin liepen er bij Malmö, tegenstander van Union in de Europa League, twee oude bekenden van de Belgische competitie rond. Zij hebben net als hun ploegmaats België met een kater verlaten.

De Zweden beleefden aan Den Dreef in Leuven 150 horrorseconden: van 1-2 ging het in die tijdsspanne naar 3-2. Teddy Teuma zette de comeback van Union in gang met een rake knal. "Een goed schot, maar zoiets mag niet gebeuren. Zeker niet met de spelers en de ervaring die we hebben. Hij mag niet zo veel tijd krijgen om aan te leggen", aldus Dennis Hadžikadunić, een collega van Nielsen (ex-Gent) in de Malmö-verdediging.

De ontgoocheling was te groot langs Zweedse kant om er nog andere diepe analyses aan te verbinden. "Ik ben te chagrijnig om er veel over te zeggen. Het is moeilijk te aanvaarden en het doet pijn. Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. We moeten deze wedstrijd achter ons laten."

We zullen beter moeten doen

"We moeten klinischer worden en geen fouten maken die leiden tot makkelijke tegendoelpunten", merkt trainer Åge Hareide op. Wat dat klinische betreft, ging Lasse Nielsen zelf alvast akkoord. "Als je drie doelpunten binnenkrijgt, was het niet goed genoeg. We zullen beter moeten doen. Het is meteen na de match wel moeilijk om te zeggen wat ik anders zou doen bij de tegendoelpunten."

Malmö staat met 0 op 6, terwijl Union en Braga pronken met een 6 op 6. "We vestigen onze hoop op onze twee wedstrijden tegen Union Berlin", richt Hareide de blik vooruit. "We hebben onszelf niet geholpen door een 1-2-voorsprong weg te geven, maar het is nog steeds een open strijd", maakt Hadžikadunić zich sterk.