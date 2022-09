Geraerts ziet ook werkpunten maar geniet vooral: "Een mooie uitdaging om zwaar programma goed door te komen"

Karel Geraerts had zijn ploeg misschien graag wat vlotter de zege zien binnenhalen, maar genieten is het sowieso voor de Union-trainer. Nu maar kijken of het blijft duren naarmate de Unionisten hun zwaar programma zullen afwerken.

Na de stunt in Berlijn deed Union er meteen een tweede overwinning bij in de Europa League. "Het is absoluut genieten. Om zo te starten: dat doet deugd. Iedereen beseft wel dat we het onszelf ontzettend moeilijk gemaakt hebben. ik denk dat we veel karakter getoond hebben en ook goed voetbal hebben gebracht."

Karel Geraerts mag zeker tevreden zijn nadat zijn Union met 3-2 de maat nam van Malmö. Al is Geraerts niet blind voor die tegentreffers. "We betalen elk balverlies cash. Dat zijn dingen waar we aan moeten werken. Dat is waarom we in de competitie nog iets te laag staan."

Veerkracht

In elk geval: de zege tegen Malmö is binnen. "Het is een typisch Scandinavische ploeg, die goed georganiseerd en tussen de lijnen speelt. Met mannen die torinstinct hebben. In de tweede helft was de weg naar voren. We kregen een klap met een tweede tegendoelpunt, maar tonen veel veerkracht. Bij onze geweldige doelpunten zat alles erin."

De rol van matchwinnaar was finaal weggelegd voor spits Victor Boniface, de Nigeriaanse nieuwkomer. "Een profiel als Boniface hadden we echt wel nodig om onze manier van spelen te laten renderen. Als hij goed is, toont hij veel kracht en zelfvertrouwen."

Europees kostte al punten

Geraerts hoopt dat Union het avontuur van de Europa League niet te veel moet bekopen in eigen land. "Europees voetbal heeft ons in de competitie al punten gekost. Ik ben niet bang voor nog meer puntenverlies, maar het is wel een hels tempo en een zwaar programma. Een mooie uitdaging voor de club om hier goed door te komen. Liever zo met dit Europees verhaal erbij. Hier kan je door groeien en vooral van genieten."