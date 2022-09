Van der Heyden droomt nog niet van Europees voetbal na Nieuwjaar met Union: "Zes op zes is veel, maar..."

Wat is het genieten voor Union en dus ook voor Siebe Van der Heyden. Maar dromen van Europees voetbal na Nieuwjaar? Zo ver wil de international nog niet gaan.

Als verdediger stoorde Van der Heyden zich wel aan de twee tegentreffers die Union donderdag slikte. "We moeten scherper zijn. We hadden vooraf in de kleedkamer nochtans tegen mekaar gezegd: "Jongens, vanaf de eerste minuut scherp". Maar dat was niet het geval. Het mag niet gebeuren dat je het een tweede keer weggeeft. Eén keer, tot daar aan toe, maar een tweede keer is te veel."

Het noopt Van der Heyden tot een conclusie. "Scherper uit de kleedkamers komen: dat gaat beter moeten." Gelukkig vond Union ook zelf vlot de weg naar doel. De goals van Burgess, Teuma en Boniface bezorgen stamnummer 10 een uitstekende positie na twee speeldagen. "We gaan nog niet denken aan Europees voetbal na Nieuwjaar. Zes op zes is veel, maar er zijn nog vier wedstrijden en daarin kan nog veel gebeuren."

We zullen ook in volgende wedstrijden moeten presteren

De kwalificatie voor de volgende ronde van de Europa League is dus nog niet binnen. De beer en het vel, weet u wel. "We zullen ook in die volgende wedstrijden moeten presteren. Nog even volhouden en dan komt er een welverdiende rust aan. Ook na die rustperiode willen we de competitie goed hervatten en een mooie Europese campagne verderzetten."