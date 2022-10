Union maakt met comeback hattrick van Vitinha ongedaan en speelt minstens barrages Conference League in 2023

Union had de kans om Europese overwintering te realiseren. De hattrick van Vitinha maakte het de Brusselaars wel moeilijk, maar veerkracht hebben ze bij de vleet en dat demonstreerden ze na rust.

Burgess was voldoende fit bevonden. De enige wijziging in vergelijking met de thuiszege tegen Cercle in de competitie was dat Nieuwkoop aan de aftrap verscheen en Lapoussin op de bank begon. Union gewapend om de strijd aan te gaan, zo leek het, al was daar in de aanvangsfase weinig van te merken. Braga sneed de paslijnen af en Union vond geen oplossing. Moris ging dan ook nog eens in de fout bij een schot van Vitinha.

Dat doelpunt schudde Union wel wakker: het ging hoger voetballen en verwierf controle over de match. De snelle gelijkmaker hielp ook. Na een lage voorzet van Nieuwkoop zette Boniface uitstekend zijn lichaam en schoot de Nigeriaan in de draai de 1-1 binnen. Ook nadien had Union nog een kwartier zijn zaakjes op orde, tot Vitinha weer voor gesel speelde.

Op een vrijschop van Sequeira stond de Portugese aanvaller moederziel alleen en zijn kopbal mocht best gezien worden (1-3). Vijf minuten later lag het centraal open bij Union. Ricardo Horta stuurde Vitinha alleen op doel af. Met een mooi stiftertje maakte die zijn hattrick compleet.

Twee stevige dompers op korte tijd, maar tijdens de rust tankten de Unionisten toch weer moed. Ze kwamen gretig uit de kleedkamers en werden beloond met de 2-3: Vanzeir kopte raak op hoekschop van Teuma. Exact wat Union nodig had en het werd in één klap weer veruit de gevaarlijkste ploeg. Lapoussin bracht ook iets extra. Boniface kopte zijn perfecte voorzet tegen de touwen: 3-3!

Het hoefde daar niet bij op te houden, want er hingen nog goals in de lucht. Matheus lag in de korte hoek bij een schot van Lapoussin en pakte in twee tijden een inzet van Adingra na diens heerlijke dribbel. Het bleef bij 3-3 en zo behoudt Union de koppositie in groep D in de Europa League. In het slechtste geval zal het als derde eindigen. Het speelt dus minstens de barrages van de Conference League in 2023.