Bart Nieuwkoop was écht niet met de stand in poule bezig: "Europees na Nieuwjaar? Ik ben niet goed in rekenen"

Jawel, Bart Nieuwkoop en zijn ploegmaats spelen Europees na Nieuwjaar. Daar was hij zelf na de match tegen Braga (3-3) nochtans niet meteen uit.

Nieuwkoop gaf zelf de assist voor de eerste gelijkmaker van Union. "Voordien had ik twee mindere ballen gegeven. Gelukkig was het drie keer scheepsrecht. Ik ben heel blij dat na die paar mindere ballen deze er in ging. Zo kreeg ik toch weer een assistje achter mijn naam. Bij 1-1 hadden we ook best controle en hebben we bij vlagen hoog druk gezet en Braga het moeiijk gemaakt. Nadien kregen we ongelukkig twee goals binnen."

Peptalk tijdens de rust

Geen leuk gevoel om zo naar de kleedkamers te gaan. "Dat zorgde wat voor ontgoocheling en de hoofden die wat naar beneden gingen. De coach en iedereen eigenlijk heeft tijdens de rust gezegd dat we mentaal sterk moesten blijven. Ook vorig seizoen waren we mentaal sterk. Het is goed dat we dat dit seizoen opnieuw zijn, dat die focus niet verloren gaat. Gezien het scoreverloop kunnen we tevreden zijn met het resultaat."

Was het na rust dan alle remmen los? "We moesten er nog wel een beetje ons hoofd en de focus erbij houden, hoor." De rest is geschiedenis: door er nog 3-3 van te maken, is Union zeker van Europese overwintering. "Ja? Ik heb geen idee wanneer we door zijn, wanneer we eerste, tweede of derde eindigen. Ik heb er niet echt een idee van. Ik ben niet goed in rekenen."

Veerkracht

Union is wel degelijk zeker dat het minstens in de Conference League doorgaat en daar heeft die veerkracht veel mee te maken. Waar blijft Union die vandaan halen? "We hebben in het verleden al laten zien dat een wedstrijd niet gespeeld is als je twee goals achter komt. In zulke wedstrijden in Europa moet je mentaal wel sterk zijn. We willen nog zo hoog mogelijk eindigen en dat willen we in die twee resterende wedstrijden tonen."