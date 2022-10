Voor een steeds ambitieuzer wordende Karel Geraerts is het werk niet af: "Zo hoog mogelijk in de groep eindigen"

Fierheid overheerst bij Karel Geraerts, die zowel de minpunten als pluspunten aankaart. De ambitie is er volop bij de Union-coach om het maximale te halen uit de groepsfase van de Europa League, hoewel zijn ploeg al zeker is van Europese overwintering.

Geraerts zag zijn ploeg met alweer veel weerbaarheid een gelijkspel uit de brand slepen. "Ik ben heel fier en heel positief. Als het aan de rust 1-3 staat en je komt nog terug tot 3-3, moet ik de spelers feliciteren met hun reactie. Het wedstrijdbegin was niet goed genoeg, dat is een beetje enerverend. Het belangrijkste is dat we een reactie lieten zien na die niet supergoede eerste helft."

"Voor heel Union is het tot dusver een geweldige campagne", aldus Geraerts na een 10 op 12. "Ik wil wel benadrukken dat we nog twee wedstrijden te spelen hebben. We gaan volop spelen om zo hoog mogelijk in de groep te eindigen. Die ambitie mogen we hebben. We hebben nog een zware verplaatsing naar Malmö en ontvangen nog de leider in de Bundesliga. Niet simpel, maar we mogen ambitie en vertrouwen hebben."

Niet enkel aanvallers belangrijk

Het waren spitsen Vanzeir en Boniface die met hun goals de comeback tegen Braga verzilverden. "Vorig seizoen waren het Undav en Vanzeir die de doelpunten maakten. Ik vind het hyperbelangrijk om zo veel mogelijk spelers op het veld te hebben die kwaliteiten hebben en complementair zijn. Die beslissende passes kunnen geven, die kunnen scoren. Het zijn niet enkel de aanvallers die belangrijk zijn voor mij."

Het is wel zo dat Union garant staat voor spektakel. "In vorige wedstrijden hebben we ook veel doelpunten gemaakt. Het is geweldig voor het publiek, maar als je thuis driemaal scoort moet je gewoon winnen. Er is zeker defensief werk aan de winkel. Ook in andere wedstrijden slikten we al eens makkelijk goals. Ons grootste probleem zijn de individuele fouten. Hoe minder we er maken, hoe beter we zullen zijn."

Analyse van tegendoelpunten

Komt dat ook niet omdat Union volle bak naar voren speelt? "Ik wil vooruit denken en vooruit voetballen, dat is onze spelwijze. Als je de tegendoelpunten gaat analyseren: het eerste is een misgrijpen van Moris en bij het tweede worden we simpel gepakt op een vrije trap. Dat heeft weinig te maken met vooruit te lopen. Bij de 1-3 stonden we niet goed genoeg opgesteld. Een gebrek aan concentratie, denk ik."