Geen overdreven euforie bij Union: "Blijven progressie maken om te kunnen dromen van iets groots"

De ene was al positiever dan de andere, maar van overdreven euforie was bij Union geen sprake nadat het zich verzekerde van Europees voetbal in 2023. Zelfs middenvelders met oog voor het offensieve haalden de tegentreffers aan als minpunten.

Teddy Teuma is zo iemand. "Ik had liever gehad dat we die tegendoelpunten vermeden hadden. Het was een match waarin het mentale erg speelde. Het was niet simpel om terug te komen. We weten dat we veel fouten gemaakt hebben tijdens de eerste helft. Dan moet je de troepen weer mobiliseren. We wisten dat het volgende doelpunt er eentje van ons ging zijn."

Ongeveer eenzelfde geluid bij Senne Lynen, die wel zeer tevreden was over wat Union na de pauze op de mat legde. "Het was te makkelijk voor Braga in de eerste helft. In de kleedkamer was het aan de rust twee-drie minuutjes stil. Nadien hebben we de rug weer gerecht, iedereen heeft heel goed gereageerd. We hebben een buitengewone tweede helft gespeeld."

Zo hebben de toeschouwers weer genoten van het attractieve voetbal waar Union garant voor staat. "Het was een mooi spektakel. We pakken een punt en we zijn tevreden. Normaal moet je als je drie doelpunten maakt ook wel de drie punten pakken. We hadden die drie tegendoelpunten kunnen vermijden", stond Teuma toch nog een keertje stil bij het puntenverlies.

Dat ene punt houdt Union wel op kop in de poule. De kaarten liggen goed om het avontuur in de Europa League verder te zetten. "We nemen deel om aan te tonen dat we onze plaats hebben in deze competitie. Weinigen geloofden in ons. Het is nu al buitengewoon, maar daar mag je nog geen vrede mee nemen. We moeten blijven progressie maken om te kunnen dromen van iets groots", besluit de aanvoerder.