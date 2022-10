🎥 📷 Avondje Leuven van Braga: protest tegen 'Qatarese slavendrijvers', Union Europese overwintering zien vieren

De Portugese topclub Braga heeft donderdagavond Leuven leren kennen. Daar gaf het Union partij in het kader van de Europa League.

Het werd een match die ze ook in Braga niet snel zullen vergeten. En de meegereisde supporters hebben ook hun stempel op de avond gedrukt. Na ruim tien minuten zorgden ze voor oponthoud door bengaals vuur en een spandoek met een niet mis te verstane boodschap: 'Qatarese slavendrijvers zijn niet welkom'. Een protestactie tegen de Qatar Sports Investments, dat meer dan 20% van de aandelen van Braga overnam.

Er kon wel snel weer verder gevoetbald worden en er werd duchtig gescoord door beide ploegen (3-3). "Ik had niet verwacht dat we met onze ervaring die voorsprong uit handen zou geven. Het zijn individuele fouten die geleid hebben tot dit resultaat. Het was een gelijkopgaande match. Dit is een nuttig punt voor de rest van de competitie", zo bekeek Braga-trainer Artur Jorge het.

Bij Union waren ze meer tevreden met het resultaat, omdat ze een achterstand van twee goals goedmaakten én zo riant op kop blijven in de groep. De Europese overwintering is zelfs al een feit. Daarom ook dat het gelijkspel zowat gevierd werd door de Union-supporters, die weer voor een geweldige sfeer zorgden aan Den Dreef.