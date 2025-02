Gretig Union SG doet Ajax 120 minuten bibberen, maar vergeet zichzelf te belonen

De Belgische teams stonden collectief voor een heel moeilijke avond in Europa. Union SG moest een 0-2 uit de heenmatch in het Koning Boudewijnstadion proberen goed te maken als het naar de achtste finales wilde. Het leverde spektakel én verlengingen op.

Van de akker van het Koning Boudewijnstadion naar de propere grasmat van de ArenA. In een week kan er veel veranderen. Ajax Amsterdam had dit weekend vertrouwen getankt en met 4-0 gewonnen, terwijl de Brusselaars met 0-1 hadden verloren van KV Mechelen.

Charles Vanhoutte raakte niet fit voor het duel in Amsterdam, waardoor Rasmussen een plekje kreeg op het middenveld. Boufal verving El Hadj en Machida kwam ook in de ploeg in vergelijking met vorige week.

Droomstart voor Union

Pocognoli had een duidelijke missie en wilde Ajax meteen tegen de muur drukken. Dat zou wonderwel lukken, want in het eerste halfuur ging alles naar wens voor Union SG. Hato had Ajax nochtans op voorsproing kunnen brengen, maar hij kopte naast.

Aan de overkant was het wél raak. Mac Allister kopte Union na een kwartier al - randje buitenspel - op voorsprong. Even later werd de 0-2 afgekeurd vanwege buitenspel van Boufal, maar even later waande Davy Klaassen zich doelman: rood voor de Nederlander en 0-2 vanop de stip met dank aan Promise David.

Union vergeet het af te maken

Na een halfuur stond Union dus waar het wilde staan. Het wilde daarna ook doorgaan op het elan, maar de 0-3 zat er voor de rust niet meer in. En na de koffie liet Union zich een beetje in slaap wiegen door de plots kansen die er kwamen op kwalificatie.

In plaats van de match helemaal monddood te willen maken, bleven ze wat meer afwachten. Het tempo verdween uit de match en uiteindelijk kregen we verlengingen. Daarin een droomstart voor de thuisploeg na dom handspel van Burgess.

Vanop de stip werd het 1-2. Een belegering door Union SG volgde, met ook onder meer Sykes als verrassende aanvaller van dienst. Het leverde hoekschoppen op en het nodige gevaar, maar uiteindelijk geen verlossend doelpunt meer. Union ligt er Europees uit, al zat er zeker meer in.