Bewogen avond in het Lotto Park: sterk Anderlecht kreeg na blunder en knokpartij nog even hoop, maar... slikt te makkelijk goals

Anderlecht ligt uit Europa na een gelijkspel thuis tegen Fenerbahçe. Paars-wit speelde wel degelijk een sterke partij, maar liet zich te makkelijk ringeloren bij de twee tegengoals. Het werd wel een bewogen avondje in het Lotto Park.

Al veel gedoe vooraf omwille van de opstelling van David Hubert. De supporters waren niet blij dat hij - ondanks een 3-0-achterstand - met een vijfmansverdediging begon. Maar in principe was dat enkel bij balverlies omdat José Mourinho niet had geroteerd en met Dzeko en En-Nesyri twee grote, sterke spitsen voorin hield.

Blunder Hey

In balbezit schoof Maamar door naar het middenveld en werd N'Diaye linksachter. Maar je mag nog zulke mooie plannetjes maken, als één van die centrale verdedigers na vijf minuten nog niet helemaal bij de zaak is, wordt het moeilijk.

Lucas Hey speelde de bal veel te zacht in op Coosemans en Dzeko pikte makkelijk op. In plaats van zelf te schieten, schoof hij het leer opzij naar En-Nesyri die niet meer kon missen. 0-1 en de match was pas begonnen... Het slechtst mogelijke scenario dus.

Ambras

En daarna moesten we 20 minuten naar een leeg veld kijken, want op de tribunes waren onlusten uitgebroken. In de neutrale vakken begonnen een paar Turken uitbundig te vieren en dat was natuurlijk niet naar de zin van de Anderlecht-fans. Het vak met de harde kern in stroomde leeg om er zich mee te gaan moeien. Het is om problemen vragen, telkens die uitfans in de neutrale vakken.

De ordediensten hadden er hun handen mee vol. Uiteindelijk hervatte de match en... had Anderlecht een penalty moeten krijgen. Hetzelfde als vorige week: een overduidelijke duw met twee handen en de ref en VAR zagen er geen graten in.

Maar even later kreeg paars-wit wel wat hulp van de Turken zelf. Ook een te zachte terugspeelbal waardoor doelman Egribayat in de problemen werd gebracht. Vazquez zette goed druk en kon in een leeg doel scoren.

Terugkeer Vertonghen

Anderlecht speelde echt wel goed, maar grote kansen kon het niet meer afdwingen voor de pauze. Fenerbahçe werd wel op eigen helft teruggeduwd. In de tweede helft trok dat spelbeeld zich door en ineens was daar de 2-1. Hazard met zijn beste actie van de avond en een goeie bal op Vazquez, die zijn tweede van de avond maakte. Het geloof was terug.

Maar niet voor lang, want na een corner of drie mocht Akcicek van dichtbij binnenkoppen: 2-2 met minder dan een halfuur te gaan. Weer te makkelijk weggeven die goal. Het had echt nog wel anders kunnen uitdraaien, want paars-wit was een hele wedstrijd door dominant. Maar ja... dat betert misschien nu Jan Vertonghen zijn wederoptreden kon maken.