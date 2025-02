Een grote primeur voor Anderlecht en David Hubert: welke keuzes zal hij nu maken?

Voor de eerste keer sinds David Hubert bij Anderlecht aantrad, heeft hij een volledig beschikbare verdedigingslinie. Maar welk duo (of trio) zal hij kiezen in het centrum?

"De verdediging is compleet, maar nu is de aanvallende sector verzwakt": David Hubert grapte toen hij het terugkeren van Jan Vertonghen besprak en, in het algemeen, het feit dat hij eindelijk al zijn centrale verdedigers tot zijn beschikking heeft. Voor de eerste keer sinds zijn komst: hij heeft dit seizoen nog geen enkele keer hetzelfde elftal kunnen opstellen.

Toch leek Hubert erg blij te zijn met de terugkeer van zijn kapitein, en intrinsiek met de beste verdediger van zijn kern. Ook een van de weinigen, met ervaring op hoog niveau. Laten we voorzichtig zijn en ervan uitgaan dat Vertonghen fit blijft tot het einde van het seizoen, en binnenkort in de basis zal kunnen spelen: welke opties heeft de coach van RSC Anderlecht, in een duo of trio?

Jan Vertonghen is al voor 80% een basisspeler

De fouten van Lucas Hey en het impulsieve gedrag van Jan-Carlo Simic hebben aangetoond dat de verdediging van Anderlecht behoefte heeft aan rust en ervaring. Jan Vertonghen is nog niet op 100%, maar is hij al snel klaar om basisspeler te zijn? Hubert heeft dit getemperd, maar dat is natuurlijk wel het doel, minstens voor de Play-offs of de bekerfinale.

Onlangs heeft Jan-Carlo Simic al tijdelijk zijn plaats in het basiselftal van RSC Anderlecht verloren; de terugkeer van Vertonghen zal het voor hem nog moeilijker maken. Zelfs wanneer hij kiest voor een verdediging met drie, zoals afgelopen donderdag tegen Fenerbahçe, stelt Hubert hem niet meer automatisch op, en verkiest hij een meer veelzijdig profiel dat hem in staat stelt om tijdens de wedstrijd van formatie te veranderen (zoals Ndiaye).

Lucas Hey heeft zowel ups als downs ervaren: de jongen heeft zeker voetbaltalent, dat is duidelijk, en is misschien de enige verdediger achter Vertonghen die van achteruit kan opbouwen en met de bal kan opkomen. Maar zijn fouten, zelfs als "de ervaring komt met de jaren," zoals Hubert gisteravond benadrukte, kunnen duur uitvallen. Hij kan veel leren van zijn kapitein, maar zou dan aan de rechterkant van de as spelen, op zijn slechte been.

Adryelson, de voor de hand liggende aanvulling?

Het meest complementaire duo lijkt te zijn dat van Vertonghen met Adryelson. De Braziliaan is sterk, vechtlustig, heeft sinds zijn komst geen grote fouten gemaakt. Een recordhouder van interlands en een winnaar van de Copa Libertadores: Vertonghen-Adryelson, is eigenlijk een duo van hoog niveau op papier.

Met Hey, Simic of zelfs Ndiaye als onderdeel van het trio als David Hubert besluit van formatie te veranderen, waarbij Hey op dit moment waarschijnlijk de voorkeur krijgt, zou de hiërarchie er als volgt kunnen uitzien: Vertonghen en Adryelson als onmisbaar, en de anderen die speeltijd krijgen wanneer ze kunnen, ook wanneer Sterke Jan moet rusten, wiens bijnaam niet echt meer van toepassing is gezien zijn regelmatige terugvallen. Zondag zou het een verrassing zijn om Vertonghen te zien starten; maar als hij basisspeler is, zal degene die naast hem speelt een indicatie geven van de keuzes van David Hubert.