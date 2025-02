José Mourinho was alweer héél tevreden over de scheidsrechter: "Topklasse, volledige controle"

De Anderlecht-fans gaan het er waarschijnlijk niet mee eens zijn, maar José Mourinho was bijzonder lovend over de scheidsrechter na Anderlecht-Fenerbahçe. De Portugees was alvast niet benadeeld in de twee confrontaties tegen paars-wit.

In de heenmatch waren er al drie discutabele en doorslaggevende fases en ook in de terugwedstrijd kreeg Anderlecht geen penalty voor een opzichtige duw met twee handen op Luis Vazquez. "De scheidsrechter was topklasse. Hij had volledige controle", benadrukte hij.

Mourinho gaf ook zijn mening over de mogelijke volgende tegenstander. "Olympiakos? De vlucht is korter. Glasgow? Fantastisch stadion, fantastische sfeer. In Istanbul maakt het niet uit wie we krijgen."

De Portugese coach werd ook gevraagd naar de aanstelling van een buitenlandse scheidsrechter voor de topper tegen Galatasaray. "Is het een topref?" vroeg hij retorisch. "Ja? Dan denk ik dat het belangrijk is voor de geloofwaardigheid, het imago en de match. Daar ben ik blij mee. Ik wil winnen zoals iedereen, ik ben voor fair play, al lijkt het soms dat het niet zo is. Hopelijk wordt het een grote voetbalmatch."

Of er een speler van Anderlecht hem was opgevallen? "Als ik tegen een team speel, focus ik me niet op een speler. Ik focus op mijn team en hun tactische mogelijkheden. Ik heb geen tijd om mijn ogen op een speler te zetten. Anderlecht heeft een goed team met een goeie organisatie. Ze hebben veel jonge spelers. Wij speelden thuis onze beste match in de Europa League tegen hen. Daarom konden we hier wat meer ontspannen komen, want we wisten dat het moeilijk ging worden."

De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd na incidenten op de tribunes tussen Turkse en Belgische fans. "We wisten niet wat er aan de hand was. Ze vertelden het me in de kleedkamer. We begonnen goed, scoorden direct, maar de wedstrijd werd stilgelegd in ons beste moment. Ik vreesde voor blessures omdat we moesten stoppen. Toch was de match correct en de scheidsrechter had volledige controle."