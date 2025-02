De meest bekritiseerde speler van Anderlecht dit seizoen laat van zich horen... en zal zondag weer in de basis staan

Wat hebben we allemaal niet over Luis Vazquez kunnen lezen! De Argentijn is het doelwit geweest van veel kritiek, zowel van het publiek als van de pers, maar hij staat de laatste tijd zijn mannetje.

Drie doelpunten in twee wedstrijden: Luis Vazquez heeft de rug duidelijk goed gerecht. Tegen Fenerbahçe leverde zijn inspanningen wel niet veel op. Toch maakte zijn 2-1 het mogelijk voor RSC Anderlecht om te dromen van een onwaarschijnlijke comeback.

"We geloofden er even in op dat moment van de wedstrijd. In het voetbal is alles mogelijk, maar we incasseerden te snel de 2-2", gaf Théo Leoni toe, die erg blij was voor zijn teamgenoot.

Vazquez luistert niet naar de kritiek

"Hij is een harde werker, hij heeft zijn ups en downs gehad dit seizoen, maar het doet hem goed om nu in Europa te kunnen scoren. Ook tegen Hoffenheim had hij een mooi doelpunt met zijn linkerbeen gemaakt", herinnert Leoni zich. Zijn mooiste doelpunt sinds hij bij Anderlecht tekende, een beetje overschaduwd door de collectieve teleurstelling.

"Luis is een goede aanvaller, hij doet ons goed. Ik hou van de stijl van de Zuid-Amerikanen, met die inzet... Het eerste doelpunt, dat is precies dat, hij gelooft erin", gaat het middenvelder verder. "Hij helpt ons, hij staat ons bij, ik ben erg blij voor hem." Vazquez heeft namelijk zeer moeilijke momenten doorgemaakt, sterk bekritiseerd voor zijn ondermaatse prestaties dit seizoen.

"Ik ken hem al meer dan een jaar nu; Luis is mentaal erg sterk, hij geeft niet op. Het leidt hem niet af, de media, de kritieken... En hij zal zich nooit verstoppen", bevestigt Leoni. "Hij is zo'n persoon die niet zal stoppen omdat hij een bal mist, hij zal de volgende bal gaan halen. Daarom heeft hij vanavond twee doelpunten gescoord tegen een Fenerbahçe met grote namen. Hij heeft kwaliteiten, dat staat buiten kijf."

In ieder geval krijgt Luis Vazquez de kans om zijn stijgende vorm te bevestigen: zondag zal Kasper Dolberg naar alle waarschijnlijkheid weer afwezig zijn, volgens David Hubert. En Keisuke Goto is na korte tijd boven de Argentijn in de hiërarchie te hebben gestaan, nu weer op zijn plek gezet.