David Hubert met opgeheven hoofd uit de Europa League, maar blikt ook terug op "belangrijke momenten"

David Hubert verliet met opgeheven hoofd de Europa League nadat zijn ploeg een degelijke prestatie neerzette tegen Fenerbahçe. Ondanks de uitschakeling was de coach tevreden. "Het is zuur om dit te zeggen, maar ik ben toch fier."

"Na de uitslag van de uitwedstrijd is het mooi om op deze manier onszelf tentoon te stellen. We hebben hen laten twijfelen, het is alleen jammer dat we die derde goal niet hebben kunnen scoren", aldus Hubert.

Over de fout van Lucas Hey, die leidde tot het eerste tegendoelpunt, was Hubert begripvol. "Het is het métier dat erin komt. Lucas is een jonge gast en leert hieruit. Dit soort ervaringen helpen hem groeien."

Hubert was trots op wat zijn ploeg had laten zien. "Met deze prestatie hebben we ons ware gelaat getoond. Meer kon je niet verwachten in de gegeven omstandigheden. Dat we dit op de mat konden brengen, stelt me tevreden. Als ik terugkijk op de hele campagne, zijn er veel goeie momenten. We stonden dichtbij rechtstreekse kwalificatie: die own goal in Riga, maar ook de non-match in Pilsen hebben ons genekt. Die momenten moet je ook meenemen, want ze zijn belangrijk om uit te leren."

Over spits Luis Vazquez was Hubert positief. "Ik zie Vazquez groeien. Hij speelt goed, moet zo verder doen en zijn kansen grijpen. Dat is hij ook aan het doen. Hij is een ander type speler dan Dolberg en moet op een andere manier bediend worden. Dat vraagt een aanpassing, maar zijn fysieke kwaliteiten zijn ook belangrijk voor het team."

Tot slot blikte Hubert met voldoening terug op de campagne. "We hebben een hele goeie prestatie neergezet. Deze ervaring nemen we mee en bouwen we op verder. Het is jammer dat het eindigt, maar we kunnen tevreden zijn over wat we getoond hebben."