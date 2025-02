Turkse fans geraakten toch in Anderlecht-vakken ondanks zware controles: zo liep het uit de hand in Anderlecht en liep de club opnieuw imagoschade op

Anderlecht kon niet voor een stunt zorgen tegen Fenerbahçe. De wedstrijd werd nog ontsierd door rellen in de tribunes. De match lag twintig minuten stil nadat Anderlecht-supporters slaags raakten met Turkse fans die in de thuisvakken zaten.

Hoewel de Fenerbahçe-aanhang de boel opjutte, is dit opnieuw een pijnlijke episode voor het Belgische voetbal. Door de 3-0-nederlaag in de heenmatch was de opdracht quasi onmogelijk. Toen RSCA-verdediger Lucas Hey al vroeg in de fout ging en Fenerbahçe op voorsprong kwam, werd de situatie nog uitzichtlozer. De sfeer op en naast het veld werd grimmiger.

In de tribune juichten plots enkele Turkse fans in twee thuisvakken na het openingsdoelpunt. Dit werkte als een rode lap op een stier. Er ontstond een knokpartij tussen de thuis- en uitfans. Leden van de harde kern van Anderlecht zetten een indrukwekkend spurtje in om mee te gaan knokken. De situatie escaleerde volledig.

De Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer greep meteen in. Omdat de vechtpartij zich vlak bij het veld afspeelde en spelers en officials niet veilig waren, werden de teams naar binnen gestuurd. De wedstrijd werd twintig minuten stilgelegd. Ondertussen gingen de beelden van het incident de wereld rond.

Er wordt gespeculeerd over de oorzaak van de rellen. Er werd beweerd dat een Turkse man de onlusten begon. Er werd op sociale media ook beweerd dat er racistische geluiden richting de Fenerbahçe-spelers waren, maar dat zou uit de lucht gegrepen zijn.

Zwarte markt en valse tickets

Anderlecht had nochtans geprobeerd te voorkomen dat Turkse fans in de thuisvakken belandden. Tickets waren enkel digitaal beschikbaar en op naam van gekende supporters. Toch doken er op de zwarte markt kaarten op en werden er zelfs valse tickets onderschept. Er werd één Turkse aanstoker uit de tribune gehaald en onder gejuich van de Fenerbahçe-aanhang weggeleid.

De spanningen bleven de hele wedstrijd voelbaar, zowel binnen als buiten het stadion. Na eerdere incidenten tegen Real Sociedad dreigt Anderlecht opnieuw een boete te krijgen. De vraag blijft hoe dit soort problemen in de toekomst kan worden vermeden.