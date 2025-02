🎥 José Mourinho maakt wel heel onverwachte vriend in Anderlecht: "Een herinnering voor het leven"

José Mourinho komt vaak in het nieuws met een opvallende actie of uitspraak. Nu weer, al is het wel in heel positieve zin.

Anderlecht speelde donderdagavond 2-2 gelijk tegen Fenerbahçe. Na de 3-0 nederlaag in Turkije wist iedereen dat het moeilijk ging worden, en dat bleek dus ook. Paars-wit kwalificeerde zich zo dus niet voor de achtste finales van de Europa League. De club mag trots zijn op de mooie Europese campagne, al zal het toch een pijnlijke avond blijven. Voor één persoon die Anderlecht een warm hart toedraagt, maakte José Mourinho het toch wat draaglijker. De Portugese coach deed in de slotfase zijn arm rond steward Tony Legrand. In het Lotto Park wordt hij graag gezien, nu blijkbaar dus ook door de bezoekers. Het moment werd door de regie zelfs in beeld gebracht. Het Nieuwsblad sprak met Tony, die deze avond nog heel lang zal onthouden. "Ik had eigenlijk niets tegen Mourinho gezegd, hoor. Ik weet niet waarom hij dat gebaar deed." "Ik deed de poort voor hem open en kreeg een halve knuffel. Het is toch een onvergetelijk moment. Er zijn mensen die soms smeken om een selfie met José Mourinho en bij mij kwam hij spontaan naast me staan. Dit is toch een herinnering voor de rest van mijn leven", besluit hij. Mourinho makes friends with a steward '90+3 pic.twitter.com/GlpiakSgCT — SAK7 (@SAK18404) February 21, 2025 Jose Mourinho with this steward during Anderlecht vs. Fenerbahce 😂❤️ pic.twitter.com/7zzxtYDzfd — ESPN UK (@ESPNUK) February 20, 2025