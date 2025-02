Deze straf riskeert Anderlecht na gevecht in tribunes tijdens wedstrijd tegen Fenerbahçe

Anderlecht riskeert een sanctie nadat zijn supporters zich wederom van hun slechtste kant hadden laten zien, in de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Ondanks maatregelen van de club zelf, gingen de supporters op de vuist met Turkse fans. Nu hangt er een straf boven het hoofd van paars-wit.

De wedstrijd was nog niet goed begonnen, of het spel zat al op de wagen. Na een mindere bal van Hey richting Coosemans, kon Fenerbahçe vroeg de 0-1 maken. Toen liep het even helemaal mis in de tribunes van de Anderlecht-fans.

Ondanks verschillende maatregelen van Anderlecht om Fenerbahçe-fans uit de Anderlecht-tribunes weg te houden, waren er toch verschillenden in geslaagd. De Turkse fans, die zich tussen de Anderlecht-fans geschaard hadden, gingen op de vuist met de thuissupporters.

Dat was niet het enige waarmee de Anderlecht-supporters zich van hun slechtste kant lieten zien. Nadat Fenerbahçe-doelman Egribayat tegen de doelpaal smakte en even bleef liggen, werd hij bekogeld met bekers bier.

Ludogorets opnieuw

Nu riskeert Anderlecht dus een straf die het, mits het volgend seizoen Europees speelt, zou moeten inlossen. Net als in de wedstrijd tegen Ludogorets zou het een deel van de tribunes moeten sluiten, dat meldt Het Nieuwsblad. Toen werd dat gedaan zodat de Anderlecht-supporters geen voorwerpen naar de Bulgaarse fans konden gooien en omgekeerd.

Die maatregel zou vooral het gevolg zijn van de geworpen bekers, maar de UEFA zal ongetwijfeld ook naar de uitgebroken rellen kijken. Het is afwachten welke straf Anderlecht nu juist zal krijgen.