Het Europese avontuur van Anderlecht zit erop: "Dat bleek een te grote opdracht"

In het begin van de tweede helft zorgde Luis Vazquez ervoor dat Anderlecht 2-1 voor kwam tegen Fenerbahçe. Op dat moment geloofde het Lotto Park even in een geweldige comeback, maar de hoop was van korte duur.

De lat lag te hoog voor RSC Anderlecht, dat een achterstand van drie doelpunten moest goedmaken tegen Fenerbahçe. Paars-wit stond even op voorsprong na de brace van Luis Vazquez, maar kon niet voorbij de Turkse club in twee matchen. "Als het langer 2-1 bleef, dat het nog een wedstrijd had kunnen worden. Alleen viel de 2-2 iets te snel voor ons. Dat zorgde ervoor dat we weer moesten herbeginnen. Dat bleek een te grote opdracht", benadrukte Colin Coosemans na de wedstrijd, volgens Sporza. De gelijkmaker van Fenerbahçe op het uur sloeg in bij paars-wit. Nadat de Turken op gelijke hoogte waren gekomen, vernietigden ze de laatste hoop van Anderlecht, dat vervolgens Vertonghen en Angulo inbracht. "Ik ben toch tevreden en trots op de ploeg en op de mentaliteit die we vandaag getoond hebben. Tegen alle verwachting in, toch vol voor gegaan. We hebben er een mooie Europese campagne op zitten. Dat stopt jammer genoeg nu", vervolgde de doelman. Dus Anderlecht ziet zijn reis eindigen in de tussenronde van de Europa League. De volgende stap is de derby tegen Union Saint-Gilloise aanstaande zondag.