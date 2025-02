Anderlecht grijpt zelf stevig in na onregelmatigheden in match tegen Fenerbahce

De wedstrijd van Anderlecht tegen Fenerbahce werd al snel stilgelegd. Er gebeurden onregelmatigheden in de tribune.

Al in het eerste kwartier kwam het in het duel in de Europa League van RSC Anderlecht tegen Fenerbahce tot problemen in de tribune. De scheidsrechter legde de wedstrijd meteen stil.

“RSC Anderlecht veroordeelt in de strengste bewoordingen het gedrag van de betrokken personen”, laat de club nu weten via zijn officiële kanalen.

Maar daar blijft het niet bij. Paarswit grijpt meteen in, voor dit weekend al. “De club heeft beslist om de sectie N5 te sluiten voor de wedstrijd tegen Union, aanstaande zondag, en zal de nodige maatregelen nemen om de betrokken personen te weren van de volgende wedstrijden.”

Anderlecht laat het niet op zijn beloop wat er gebeurd is en probeert alle middelen te gebruiken om de relschoppers uit het stadion te weren.

“Alle betrokken personen zullen geïdentificeerd worden in samenwerking met de politiediensten en zullen een stadionverbod opgelegd krijgen”, besluit Anderlecht.