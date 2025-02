"1000% penalty!": Nederlander geeft Union SG helemaal gelijk over duel tegen Ajax

Ajax kwalificeerde zich donderdag met de hakken over de sloot tegen Union SG. Al claimden de Brusselaars in de slotminuten nog een strafschop.

Ajax leek met de 0-2-overwinning uit de heenwedstrijd in Brussel op rozen te zitten, maar donderdagavond was niks minder waar.

Union SG kwam op voorsprong, kapitein Davy Klaassen van Ajax kreeg rood en de Brusselaars scoorden een tweede keer. Een uur tegen tien man leverde echter geen goals meer op.

Ajax milderde tot 1-2, maar in de laatste minuut van de verlenging was er heel veel commotie over een niet gegeven strafschop waarbij Rodriguez zijn neus brak.

“Dankzij Francesco Farioli én dankzij de scheidsrechter is Ajax naar de volgende ronde”, zegt Aad de Mos in de podcast Twee Viertje met Aad. “Het moment met Remko Pasveer was een 1000% penalty.”

“Als je Union niet goed bestudeerd hebt, ga je er met boter en suiker in. Ze hebben pech gehad met het slechte veld in Brussel. Blijkbaar hebben zij daar meer last van gehad dan Ajax. In Amsterdam hadden ze met de rust al met 0-3 voor moeten staan.”

Ajax deed het dan weer tactisch erg goed, door met vijf man achterin te spelen na de rust. “Hij gokte duidelijk met Jordan Henderson op de verlenging. Iedereen heeft geknokt, dat is ook een reden dat ze slecht kunnen spelen en toch kunnen winnen. Zo word je kampioen”, besluit De Mos.