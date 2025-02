Werd Union niet gewoon bestolen op Ajax? "Zijn neus is gebroken, we verliezen niet alleen de kwalificatie maar ook een speler"

Werd Union bestolen tegen Ajax? Na 120 minuten vechten voor een plaats in de achtste finales zagen hoe de Nederlanders aan het langste eind trokken, terwijl een strafschop in het voordeel van de Brusselaars niet gefloten werd op het einde. Dit zorgt voor veel onbegrip langs de kant van Union.

Union SG zorgde bijna voor een fantastische stunt. Het leek erop dat de Brusselaars nog zouden terugkomen van de 0-2 nederlaag in eigen huis. Bij de rust stonden ze zelf al 0-2 voor op het veld van Ajax, terwijl de thuisploeg daar ook rood had.

Maar de ploeg uit de Nederlandse hoofdstad hiel het heel goed vol in de tweede helft. Al vroeg in de verlengingen maakten ze er 1-2 van vanop de stip. Dit na een domme handsbal van Christian Burgess.

Maar zelf had Union ook graag een strafschop gekregen, en we kunnen goed begrijpen waarom. De club had nog één doelpunt nodig om strafschoppen af te dwingen. In de blessuretijd van de verlengingen werd er dan een fout gemaakt op spits Rodriguez.

Hij kopte op een voorzet, Ajax-doelman Remko Pasveer miste de bal volledig en klopte Rodriguez daarbij nog eens een bloedneus. Later bleek dat het zelfs om een neusbreuk gaat. Toch grepen de scheidsrechter en de VAR niet in.

"We verliezen op die manier niet alleen de kwalificatie, maar ook een speler", vertelde coach Sébastien Pocognoli volgens Het Nieuwsblad. "De neus van Kevin is gebroken."

"Dat wil toch zeggen dat er een duel en een contact was. Op het middenveld zou er voor zo’n actie sowieso gefloten worden, dus logischerwijs hadden we een penalty moeten krijgen", besluit Pocognoli.