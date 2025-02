Woede bij Union, dat zich bestolen voelt na uitschakeling tegen Ajax: "Hij bloedde overal"

Union SG zorgde bijna voor een stunt van formaat op donderdag. De Brusselaars geraakten net niet voorbij Ajax in twee duels.

Union SG verloor in eigen huis met 0-2 van Ajax vorige week. Goed zag het er helemaal niet uit, maar als snel kwam het ook 0-2 op voorsprong in de terugwedstrijd, in Nederland.

Dat terwijl de thuisploeg ook nog eens rood had gepakt. Union domineerde de wedstrijd, maar vergat na de twee snelle goals wel zijn kansen af te maken, wat hen duur kwam te staan. Christian Burgess veroorzaakte een strafschop door heel dom handspel.

Die werd omgezet, 1-2, Union bleef knokken. Maar dat deed Ajax ook, letterlijk. In het absolute slot van de wedstrijd wou Ajax-doelman Remko Pasveer een bal weg boksen, maar daarbij sloeg hij recht in het gezicht van Kevin Rodriguez die met een bloedneus tegen de grond ging.

Niet genoeg voor een fout, zo bleek. Bij Union waren ze na afloop absoluut niet te spreken over de beslissing van de arbitrage. "We hebben een gast met een bloedneus die helemaal duizelig is. We hebben het allebei gezien en weten het allebei. Het was totaal penalty", zei middenvelder Sadiki volgens Sporza.

Verdediger Kevin Mac Allister begreep er ook niets van. "Op dat moment zei het gezicht van Rodriguez voldoende. Hij bloedde overal. Ik zei aan de ref dat hij de fase zelfs niet moest checken, gewoon het bebloede gezicht."

"Misschien had hij gewoon geen persoonlijkheid om nog een penalty te fluiten. Je kan verliezen, maar verliezen door een ref... Wij gaan naar huis met lege handen, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten", besluit hij.