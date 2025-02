Ajax-doelman komt met opvallende reactie nadat hij de neus van Union-speler breekt: "Als we vies moeten spelen, zullen we dat doen"

Op het einde van de wedstrijd brak Remko Pasveer de neus van Kevin Rodriguez door volledig naast de bal te grijpen. Volgens de doelman van Ajax deed de scheidsrechter er goed aan geen strafschop toe te kennen.

Union heeft erin geloofd, maar stapte toch met een zeer slecht gevoel van het veld na de uitschakeling tegen Ajax. De Brusselaars dachten een strafschop te krijgen aan het einde van de verlengingen na de mislukte ingreep van Remko Pasveer, die de neus van Kevin Rodriguez brak. Alleen dacht de arbitrage daar anders over.

"Ik denk dat ik hem maar heel lichtjes heb geraakt", geeft Pasveer dan toch toe dat er contact was. Al is dat moeilijk te ontkennen, en over "licht" contact kan zeker gediscussieerd worden. "Hij had de bal eerder dan ik en ik kwam eruit, het was een bal die moeilijk te controleren was."

"Ik blokkeerde het met mijn handen om mezelf te beschermen. Ik denk dat het een strafschop was geweest als ik mijn vuist had geheven, maar omdat ik me inhield en de bal probeerde te spelen, heeft de scheidsrechter goed gehandeld door niet te fluiten", verklaarde de 41-jarige keeper in een interview met Ajax TV.

Dit zijn uitspraken waar de Union-spelers niet mee akkoord zullen gaan. Ze zullen enkel voor meer frustratie zorgen, terwijl de vele 'trucjes' van Ajax-spelers in de tweede helft al iedereen irriteerden.

"Het is positief dat we in staat waren om met tien man te strijden, maar we kunnen daar niet altijd op rekenen. We kunnen zeer goede wedstrijden spelen, maar als we vies moeten spelen, zullen we dat doen en we zullen proberen te winnen", besloot de doelman.