44' Barnabas Varga (Jonathan Levi)
Datum: 02/10/2025 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Cegeka Arena
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros
Foto: © photonews

Racing Genk leed donderdag een zeer pijnlijke nederlaag tegen Ferencvaros. De Hongaren, die slecht voor de dag kwamen, wonnen met 0-1 in de Cegeka Arena. Bovendien zagen de Limburgers Zakaria El Ouahdi uitvallen.

Racing Genk nam het donderdagavond op tegen Ferencvaros in de Europa League. Fink voerde maar liefst vier wissels door: Oh kwam in de plaats van Erabi, Kayembe mocht opnieuw starten, Bangoura verving Sattlberger en Steuckers nam zijn plaats op de flank weer in, ten koste van Adedeji-Sternberg.

Genk mocht doen wat het wou, maar deed niet veel

Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg de wedstrijd zou dragen. Genk nam het spel meteen in handen en kreeg na drie minuten een enorme kans met El Ouahdi, die alleen voor doel kwam. Enkele minuten later kon Oh zijn voet niet tegen een voorzet zetten.

Ferencvaros was nergens in de eerste helft, het was zelfs opvallend hoe slecht de Hongaren waren. Genk mocht doen wat het wou, maar had het enorm moeilijk vooraan. Er leek een gebrek aan creativiteit te zijn, terwijl het de wedstrijd wel volledig onder controle had.

Op slag van rust liep het toch even mis. Varga kon uit het niets de Hongaren op voorsprong koppen. Genk was baas maar deed er veel te weinig mee. Daar moest het de prijs voor betalen. De Limburgers wisten wat na na de rust moest gebeuren.

Van Crombrugge zet zijn eigen fout recht

Maar het liep al bijna helemaal mis. Van Crombrugge beging een domme strafschopovertreding op Joseph, maar kon zijn fout snel rechtzetten. De Genkse doelman speelde het slim en bracht redding op de penalty van Varga.

Maar tegen dit Ferencvaros moest Genk altijd de volle buit pakken, en dus moest de druk naar voren worden opgevoerd. Na een uur spelen had Genk, met 64% balbezit, één schot op doel. De bezoekers lieten er tegen minuut 60 al drie noteren.

Genk lijkt zijn beste speler even kwijt te zijn

Een kwartier voor tijd sloeg het noodlot toe voor El Ouahdi. Na een overtreding kwam hij hard neer, en leek hij pijn te hebben aan zijn schouder. Per brancard werd hij van het veld gedragen, wat een enorme domper is voor hem en de club.

Na twee overwinningen tegen Rangers en STVV lukte het donderdag niet tegen een enorm zwak Ferencvaros. De 0-1 bleef tot het einde op het bord staan. Genk zal goed in de spiegel moeten kijken, want eigenlijk hadden er altijd drie punten moeten volgen tegen deze tegenstander.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
1 Van Crombrugge Hendrik 90' -
18 Kayembe Joris 85' -
6 Smets Matte 90' -
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 78' -
8 Heynen Bryan 90' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 90' -
10 Ito Junya 65' -
17 Hrosovský Patrik 65' -
7 Steuckers Jarne 79' -
9 Oh Hyun-Gyu 90' -
  Bank G Beoordeel
14 Sor Yira Collins 5'  
19 Medina Yaimar 25' -
20 Karetsas Konstantinos 25' -
23 Bibout Aaron -  
24 Sattlberger Nikolas -  
27 Nkuba Ken 12' -
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin -  
32 Adedeji-Sternberg Noah -  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Erabi Jusef 11' -

Ferencváros Ferencváros
  Speler G Beoordeel
90 Dibusz Dénes 90' -
27 Cisse Ibrahim   90' -
28 Raemaekers Toon 90' -
3 Gartenmann Stefan   90' -
20 Cadu 90' -
64 Toth Alex 90' -
5 Keïta Naby Deco 85' -
10 Levi Jonathan A 79' -
47 O'Dowda Callum 53' -
31 Varga Ádám 90' -
75 Joseph Lenny 79' -
19 Varga Barnabas  85' -
  Bank G Beoordeel
8 Pesic Aleksandar -  
16 Zachariassen Kristoffer 5'  
22 Szalai Gábor -  
23 Otvos Bence 5'  
30 Gruber Zsombor -  
36 Kanichowsky Gabi 11' -
63 Radnóti Dániel -  
77 Nagy Barnabas 37' -
Europa League

 Speeldag 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
