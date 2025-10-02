Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Racing Genk leed donderdag een zeer pijnlijke nederlaag tegen Ferencvaros. De Hongaren, die slecht voor de dag kwamen, wonnen met 0-1 in de Cegeka Arena. Bovendien zagen de Limburgers Zakaria El Ouahdi uitvallen.

Racing Genk nam het donderdagavond op tegen Ferencvaros in de Europa League. Fink voerde maar liefst vier wissels door: Oh kwam in de plaats van Erabi, Kayembe mocht opnieuw starten, Bangoura verving Sattlberger en Steuckers nam zijn plaats op de flank weer in, ten koste van Adedeji-Sternberg.

Genk mocht doen wat het wou, maar deed niet veel

Al snel werd duidelijk dat de thuisploeg de wedstrijd zou dragen. Genk nam het spel meteen in handen en kreeg na drie minuten een enorme kans met El Ouahdi, die alleen voor doel kwam. Enkele minuten later kon Oh zijn voet niet tegen een voorzet zetten.

Ferencvaros was nergens in de eerste helft, het was zelfs opvallend hoe slecht de Hongaren waren. Genk mocht doen wat het wou, maar had het enorm moeilijk vooraan. Er leek een gebrek aan creativiteit te zijn, terwijl het de wedstrijd wel volledig onder controle had.

Op slag van rust liep het toch even mis. Varga kon uit het niets de Hongaren op voorsprong koppen. Genk was baas maar deed er veel te weinig mee. Daar moest het de prijs voor betalen. De Limburgers wisten wat na na de rust moest gebeuren.

Van Crombrugge zet zijn eigen fout recht

Maar het liep al bijna helemaal mis. Van Crombrugge beging een domme strafschopovertreding op Joseph, maar kon zijn fout snel rechtzetten. De Genkse doelman speelde het slim en bracht redding op de penalty van Varga.

Maar tegen dit Ferencvaros moest Genk altijd de volle buit pakken, en dus moest de druk naar voren worden opgevoerd. Na een uur spelen had Genk, met 64% balbezit, één schot op doel. De bezoekers lieten er tegen minuut 60 al drie noteren.

Genk lijkt zijn beste speler even kwijt te zijn

Een kwartier voor tijd sloeg het noodlot toe voor El Ouahdi. Na een overtreding kwam hij hard neer, en leek hij pijn te hebben aan zijn schouder. Per brancard werd hij van het veld gedragen, wat een enorme domper is voor hem en de club.

Na twee overwinningen tegen Rangers en STVV lukte het donderdag niet tegen een enorm zwak Ferencvaros. De 0-1 bleef tot het einde op het bord staan. Genk zal goed in de spiegel moeten kijken, want eigenlijk hadden er altijd drie punten moeten volgen tegen deze tegenstander.