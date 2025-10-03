Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

Racing Genk moet de komende weken zonder Zakaria El Ouahdi stellen. De 23-jarige wingback raakte donderdag geblesseerd tijdens het Europa League-duel tegen Ferencváros, dat met 0-1 verloren ging.

Aanvankelijk leek de blessure mee te vallen, maar nader onderzoek wees uit dat de ligamenten in zijn schouder beschadigd zijn. Dat betekent dat El Ouahdi een operatie nodig heeft.

Door de ingreep zal hij minstens zes tot acht weken buiten strijd zijn. Voor Genk komt dit bijzonder slecht uit, net nu het seizoen goed op gang is gekomen.



Nkuba als vervanger?

El Ouahdi was tot nu toe één van de revelaties van de Limburgers. Met vier doelpunten in de eerste maanden van de competitie had hij een belangrijke rol in het aanvallende spel van de club.

Zijn afwezigheid kan gevolgen hebben voor de tactiek van trainer Thorsten Fink. De coach zal moeten kijken wie zijn plek kan overnemen op de flank, zowel defensief als aanvallend. Dat zal mogelijk dus Ken Nkuba worden.

Voor de speler zelf is het een flinke tegenslag. Na een sterke start van het seizoen zal hij nu hard moeten werken aan zijn herstel om zo snel mogelijk terug te keren op het veld.