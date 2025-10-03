KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

Het goede gevoel bij KRC Genk is weg na de pijnlijke nederlaag tegen Ferencvaros. Matte Smets baalt: de kansen waren er, maar de Limburgers vergaten zichzelf te belonen.

Het goede gevoel na de overwinningen tegen Rangers en STVV is al helemaal verdwenen bij KRC Genk. De onnodige nederlaag tegen Ferencvaros heeft erin gehakt bij de spelers.

"We verdienden meer, maar het kwam er niet uit. Dat is balen", zei Matte Smets tegenover Het Belang van Limburg. "We begonnen goed in de eerste helft en creëerden meteen twee of drie grote kansen. Zij kregen er ook eentje en die ging binnen."



Genk vergeet zichzelf te belonen

De Limburgers waren baas en hadden veel meer balbezit, maar deden daar niets mee. De wil om te winnen was er volgens Smets wel, al konden de Limburgers maar weinig klaarspelen.

"Wij moeten er gewoon altijd vol voor gaan als ploeg. We moeten ons voor de volle 100% geven, en zo kwamen we ook het veld op."

Zondag volgt de match tegen Dender, en dus moet de knop snel worden omgedraaid. "We mogen niet te lang blijven hangen bij deze nederlaag want zondag staat er alweer een nieuwe match op het programma, en dat is ook een belangrijke."