Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Racing Genk verloor donderdagavond met 0-1 van Ferencvaros. Ondanks het overwicht creëerden de Limburgers te weinig kansen, waarna coach Thorsten Fink ook nog kritiek kreeg van de fans.

Racing Genk leed donderdagavond een zeer pijnlijke nederlaag tegen Ferencvaros. De Hongaren boden weinig tegenstand, maar namen toch de drie punten mee naar huis na de 0-1 overwinning in de Cegeka Arena.

Het had anders moeten lopen, want tegen dit Ferencvaros was eigenlijk alleen een zege voldoende. Maar de Limburgers konden te weinig klaarspelen vooraan. "We hadden natuurlijk pech met dat schot van Steuckers tegen de paal, maar daarna creëerden we te weinig", stelde coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg.



Fink reageert op ontevreden fans

Hij wisselde voor het eerst in minuut 65. Medina kwam voor Ito en Karetsas voor Hrosovsky. Vooral met die laatstgenoemde wissel waren de fans niet tevreden. Dat lieten ze ook merken in het stadion.

"Ik probeerde met Medina extra snelheid en meer voorzetten te brengen, Karetsas moest voor meer creativiteit zorgen, Erabi voor stootkracht in de spits, Sor voor versnellingen. Maar het lukte niet", zegt Fink.

"Ik heb begrip voor de reactie van de fans toen ik Hrosovsky verving. Maar hij speelde de voorbije weken veel en loopt 12 kilometer per match. Daarom liet ik een frissere Bangoura, die rust kreeg op Stayen, staan. Het is altijd wikken en wegen in zo’n drukke periode", besluit de Duitse trainer.