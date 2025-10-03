Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk verloor donderdagavond met 0-1 van Ferencvaros. Ondanks het overwicht creëerden de Limburgers te weinig kansen, waarna coach Thorsten Fink ook nog kritiek kreeg van de fans.

Racing Genk leed donderdagavond een zeer pijnlijke nederlaag tegen Ferencvaros. De Hongaren boden weinig tegenstand, maar namen toch de drie punten mee naar huis na de 0-1 overwinning in de Cegeka Arena.

Het had anders moeten lopen, want tegen dit Ferencvaros was eigenlijk alleen een zege voldoende. Maar de Limburgers konden te weinig klaarspelen vooraan. "We hadden natuurlijk pech met dat schot van Steuckers tegen de paal, maar daarna creëerden we te weinig", stelde coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg.

Lees ook... "Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

Fink reageert op ontevreden fans

Hij wisselde voor het eerst in minuut 65. Medina kwam voor Ito en Karetsas voor Hrosovsky. Vooral met die laatstgenoemde wissel waren de fans niet tevreden. Dat lieten ze ook merken in het stadion.

"Ik probeerde met Medina extra snelheid en meer voorzetten te brengen, Karetsas moest voor meer creativiteit zorgen, Erabi voor stootkracht in de spits, Sor voor versnellingen. Maar het lukte niet", zegt Fink.

"Ik heb begrip voor de reactie van de fans toen ik Hrosovsky verving. Maar hij speelde de voorbije weken veel en loopt 12 kilometer per match. Daarom liet ik een frissere Bangoura, die rust kreeg op Stayen, staan. Het is altijd wikken en wegen in zo’n drukke periode", besluit de Duitse trainer.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Ferencváros
Thorsten Fink

Meer nieuws

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

07:20
1
KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

23:34
2
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

11:20
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00
Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

06:30
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

06:00
19
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
1
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
4
🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

21:00
3
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

16:00
3
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
17
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
1
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20
Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

20:40
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

19:00
Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

19:20
Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

19:00
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

18:20
Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over "Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1? Dirk1897 Dirk1897 over Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ... Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Gene Gene over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' OM-RSCL OM-RSCL over Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen FCBalto FCBalto over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Batigoalll Batigoalll over Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondtje Nelvafrel Nelvafrel over "Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag LordJozef LordJozef over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved