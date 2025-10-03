"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

KRC Genk verloor donderdagavond pijnlijk van Ferencvaros. Ondanks veel balbezit en enkele halve kansen ontbrak het aan efficiëntie, wat kapitein Bryan Heynen zichtbaar frustreerde.

KRC Genk verloor donderdagavond in eigen huis van Ferencvaros een wedstrijd die eigenlijk altijd gewonnen moest worden. De Hongaarse club bracht amper iets op de mat.

"Zij creëren één grote kans en koppen die binnen. Zelf hebben wij daar te weinig tegenover gesteld. Met wat meer geluk was die bal op de paal van Jarne Steuckers wel binnen gegaan, maar over het algemeen hebben we te weinig gecreëerd", zegt kapitein Bryan Heynen eerlijk bij Het Belang van Limburg.



Deze nederlaag komt binnen bij Genk

Opnieuw is Genk beter en krijgt het niet wat het verdient. Opnieuw wordt er vooraan te weinig gedaan met al het balbezit: Ferencvaros had zelfs meer schoten op doel. "Je wordt er een beetje moedeloos van", zegt Heynen.

"We kwamen wel tot aan hun zestien, maar vonden dan net niet de ruimtes om tot grote kansen te komen. Ik denk niet dat hun keeper veel werk heeft gehad. De wil en de drive waren zeker aanwezig, maar die laatste pass of voorzet kwam maar niet aan. Wat er anders moet? Moeilijk te zeggen. Vorig jaar lukte het wel. Dat is het frustrerende."

"Ik ga niet liegen: dit komt binnen. Maar we mogen hier niet te lang mee blijven zitten. Uiteindelijk was dit pas de tweede wedstrijd van de groepsfase. Er is nog niets verloren en zondag wacht er ons al een nieuwe wedstrijd in de competitie. Deze nederlaag mag niet te lang blijven hangen", besluit de Genk-aanvoerder.