KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

Racing Genk kreeg donderdagavond niet alleen een nederlaag te slikken tegen Ferencvaros, maar ook ander slecht nieuws: sterkhouder Zakaria El Ouahdi viel uit met een schouderblessure.

Racing Genk ging donderdagavond met 0-1 onderuit tegen Ferencvaros. Een bijzonder pijnlijke nederlaag gezien het spelverloop, maar de score was niet het enige wat tegenviel.

Een dikke tien minuten voor het einde van de wedstrijd zag coach Thorsten Fink een van zijn beste spelers uitvallen. Zakaria El Ouahdi moest per draagberrie van het veld.



Schouder uit de kom voor El Ouahdi

Hij greep op het veld naar de schouder en werd daar meteen ook verzorgd. De Marokkaan werd al snel naar het ziekenhuis gebracht.

Scans brachten daar aan het licht dat El Ouahdi gelukkig niets gebroken heeft. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er enkele ligamenten beschadigd en was zijn schouder uit de kom.

Dat wil dus zeggen dat de schade al bij al goed meevalt. Hij zal waarschijnlijk de wedstrijd tegen Dender missen dit weekend, maar lijkt dus niet voor lange tijd out te zijn.