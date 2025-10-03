KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

Foto: © photonews

Racing Genk kreeg donderdagavond niet alleen een nederlaag te slikken tegen Ferencvaros, maar ook ander slecht nieuws: sterkhouder Zakaria El Ouahdi viel uit met een schouderblessure.

Racing Genk ging donderdagavond met 0-1 onderuit tegen Ferencvaros. Een bijzonder pijnlijke nederlaag gezien het spelverloop, maar de score was niet het enige wat tegenviel.

Een dikke tien minuten voor het einde van de wedstrijd zag coach Thorsten Fink een van zijn beste spelers uitvallen. Zakaria El Ouahdi moest per draagberrie van het veld.

Schouder uit de kom voor El Ouahdi

Hij greep op het veld naar de schouder en werd daar meteen ook verzorgd. De Marokkaan werd al snel naar het ziekenhuis gebracht.

Scans brachten daar aan het licht dat El Ouahdi gelukkig niets gebroken heeft. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er enkele ligamenten beschadigd en was zijn schouder uit de kom.

Dat wil dus zeggen dat de schade al bij al goed meevalt. Hij zal waarschijnlijk de wedstrijd tegen Dender missen dit weekend, maar lijkt dus niet voor lange tijd out te zijn.

1 reacties
KRC Genk
Ferencváros
Zakaria El Ouahdi

Europa League

 Speeldag 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk pief pief over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Swakke25 Swakke25 over Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verontschuldigd" Thoma888 Thoma888 over KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand Blackadder Blackadder over KRC Genk - Ferencváros: 0-1 Nelvafrel Nelvafrel over Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten" Jos Het Ei Jos Het Ei over Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel Jos Het Ei Jos Het Ei over Patrick Goots haalt de wijsheid van Gert Verheyen erbij voor miserie van Royal Antwerp FC Jos Het Ei Jos Het Ei over Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass" Kantine
