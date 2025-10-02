KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

0 op 9 voor de Belgische ploegen in Europa deze week. KRC Genk leed in eigen huis een onnodige nederlaag tegen het Hongaarse Ferencvaros. En daar was achteraf toch wel heel wat over te vertellen, zoveel is duidelijk.

"Het is teleurstellend dat Genk een slechte tweede helft heeft gespeeld en dat Ferencvaros zo de match wat kon overnemen. Er kwam nooit een moment dat je voelde dat er nog iets ging komen van Genk", aldus Imke Courtois in haar analyse bij Play Sports.

Hendrik Van Crombrugge veroorzaakte in de wedstrijd een strafschopfout, maar zette die fout wel recht door de elfmeter te stoppen. "Dit is heel zuur. Dit is een onnodige nederlaag, we waren meester in de eerste helft."



Lees ook... Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Te weinig gevaar van KRC Genk tegen Ferencvaros

"We waren niet gevaarlijk genoeg, maar hadden wel controle over de bal. We wisten waar hun kracht lag, maar we geven hem een keertje te veel ruimte en hij gaat binnen. Dat weet je dat zo'n zaken in Europa kunnen gebeuren."

Allah y chafik El Ouahdi. J’espère que ça sera pas trop grave 🙏🏼 — sofiane ⵣ (@TinKuii) October 2, 2025

"Meester? Ik blijf erbij: we hebben de doelman van Ferencvaros niet aan het werk gezien", pikte Hein Vanhaezebrouck meteen in. "Er komt weinig verandering in. Het was dezelfde Oh vanop Rangers."

Een van de meest creatieve breinen bij Genk is bovendien Zakaria El Ouahdi. Die moest worden afgevoerd op een draagberrie met een probleem aan de elleboog of schouder. En dus wordt het hart vasthouden voor de Limburgers.