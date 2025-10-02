KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

0 op 9 voor de Belgische ploegen in Europa deze week. KRC Genk leed in eigen huis een onnodige nederlaag tegen het Hongaarse Ferencvaros. En daar was achteraf toch wel heel wat over te vertellen, zoveel is duidelijk.

"Het is teleurstellend dat Genk een slechte tweede helft heeft gespeeld en dat Ferencvaros zo de match wat kon overnemen. Er kwam nooit een moment dat je voelde dat er nog iets ging komen van Genk", aldus Imke Courtois in haar analyse bij Play Sports.

Hendrik Van Crombrugge veroorzaakte in de wedstrijd een strafschopfout, maar zette die fout wel recht door de elfmeter te stoppen. "Dit is heel zuur. Dit is een onnodige nederlaag, we waren meester in de eerste helft."

Lees ook... Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Te weinig gevaar van KRC Genk tegen Ferencvaros

"We waren niet gevaarlijk genoeg, maar hadden wel controle over de bal. We wisten waar hun kracht lag, maar we geven hem een keertje te veel ruimte en hij gaat binnen. Dat weet je dat zo'n zaken in Europa kunnen gebeuren."

"Meester? Ik blijf erbij: we hebben de doelman van Ferencvaros niet aan het werk gezien", pikte Hein Vanhaezebrouck meteen in. "Er komt weinig verandering in. Het was dezelfde Oh vanop Rangers."

Een van de meest creatieve breinen bij Genk is bovendien Zakaria El Ouahdi. Die moest worden afgevoerd op een draagberrie met een probleem aan de elleboog of schouder. En dus wordt het hart vasthouden voor de Limburgers.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Ferencváros
Hendrik Van Crombrugge
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

21:00
1
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
15
Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak

16:00
2
Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

14:20
1
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20
Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

20:40
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

19:00
Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

19:20
Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

19:00
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

18:20
Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

18:00
Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
9
Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag Reactie

Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

16:46
Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

Bondscoach Garcia mist één Rode Duivel enorm: "We zullen ons zonder hem moeten kwalificeren"

17:00
4
Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

Ivan Leko maakte ook incident "à la Conte-KDB" mee: "Hij moest zich zo niet gedragen op dat moment"

16:30
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
1
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
8
Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

14:40
1
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
1
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
5
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
1
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Ludogorets Ludogorets 0-2 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3-0 Malmö FF Malmö FF
Bologna Bologna 1-1 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 0-1 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Nice Nice
FCSB FCSB 0-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 1-0 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Braga Braga
Panathinaikos Panathinaikos 1-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 0-2 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 2-0 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 0-1 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 2-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over KRC Genk - Ferencváros: 0-1 FCBalto FCBalto over 'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge' LordJozef LordJozef over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun Sv1978 Sv1978 over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan RememberLierse RememberLierse over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Polikarpus Polikarpus over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Bankzitter Bankzitter over Genk-coach Thorsten Fink verrast met opvallende uitspraak Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar" OM-RSCL OM-RSCL over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved