Club Brugge volgt Antwerp en ligt eruit in Europa League

Club Brugge is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Europa League. Een door corona geteisterd Club ging in eigen stadion met 1-0 onderuit tegen Dynamo Kiev.

Een schoonheidsprijs zal de wedstrijd tussen Club Bruge en Dynamo Kiev niet winnen. Rangers en Antwerp trakteerden de neutrale voetbalsupporter op 14 doelpunten uit 2 wedstrijden, maar in Jan Breydel werd er wat soberder gevoetbald. Club deed het met een gehavend elftal maar recupereerde wel Simon Mignolet die woensdag vals positief testte. Echt grote kansen waren er niet in de eerste helft, op een kopbal van Bas Dost na dan. De Nederlander kopte echter te centraal om doelman Buschchan te verontrusten. Dynamo Kiev moest scoren om nog door te kunnen gaan naar de volgende ronde, maar goed verdedigend werk van afwisselend Mechele en Kossounou zorgde ervoor dat de bezoekers geen kansen kregen. Dost geblesseerd Alsof Club Brugge nog niet genoeg gehavend was, moest ook Bas Dost nog voor het uur vervangen worden. De Nederlander leek een spierblessure aan de hamstring te hebben opgelopen. © photonews Zijn vervanger Badji kreeg na enkele minuten speeltijd meteen een heel goede kans na een pass van Dirar maar de jonge aanvaller werd gestopt door Buschchan. In de herneming kon Vormer nog op doel trappen maar zijn schot week af. Buyalskyi velt Club Net wanneer Club beter in de wedstrijd kwam, nam Dynamo Kiev over. De ingevallen Shaparenko was de eerste die Mignolet kon testen. De doelman moest zich strekken maar kon de poging alsnog uit zijn doelvlak pareren. De wissel van Shaparenko leidde tot meer balbezit bij Dynamo Kiev. Dat uitte zich tien minuten voor tijd tot een goede aanval van de bezoekers. Rodrigues bereikte Tsygankov met een lob en die kon achteruit leggen richting Buyalskyi. De aanvaller kwam goed ingelopen en kon het openingsdoelpunt via de dwarsligger in doel werken. © photonews In de slotminuten probeerde Club nog wel naar voren te trekken maar tot doelgevaar kwam het niet meer. Integendeel want Mignolet moest nog een uitstekende parade uit zijn mouwen schudden om Shaparenko van de 0-2 te houden. Tot een geijkmaker kwam Club deze keer niet meer en zo liggen alle Belgische ploegen uit de Europese competities.