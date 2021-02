Ruud Vormer houdt zich niet in voor de televisie na uitschakeling: "Enorm kl*te"

Ruud Vormer had tegen Dynamo Kiev een belangrijke taak om de troepen aan te sturen, zeker met de vele nieuwe en jonge namen in het elftal. Maar het lukte hem niet om Club over de streep te trekken.

"Ze scoren een mooie goal, maar het was tegellijkertijd ook hun enige kans, toch? We hebben zelf onze kansjes gehad en moesten die afmaken", vertelt Ruud Vormer vor de camera.

Brandon Mechele was al wat harder bij het analyseren van het tegendoelpunt. "Is mooi maar ook simpel voor ons: We moeten ons mannetje volgen en dan gebeurt dat niet", zei de verdediger.

"Op volle sterkte spelen we ze gewoon weg, tuurlijk wel. Maar het mag geen excuus zijn, we moeten door. Nu gaan we voor de beker en de titel", gaat Vormer verder.

Club Brugge laat een grote kans liggen om door te stoten naar de achtste finale in de Europa League tegen een relatief zwakke tegenstander, maar daar maakt Vormer toch graag een kanttekening bij. "We moeten niet te negatief doen, Kiev is geen slecht team. Ze staan goed en het is geen matig team, maar we maken gewoonweg meer kans als iedereen erbij zou staan", nuanceert hij.

Naast alle coronagevallen zag Club ook nog Bas Dost geblesseerd uitvallen. "Dat is enorm kl*te... We moeten doorgaan, te beginnen nu zondag tegen Gent. Of we spelers recupereren? Ik weet het allemaal niet meer met die tests... Ik wil gewoon voetballen", besluit de Nederlander.