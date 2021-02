Club Brugge-killer Buyalskyi: "Wisten dat we maar één moment nodig hadden en deden het perfect"

In de 83e minuut bezegelde Vitaly Buyalskyi het lot van Club Brugge in de Europa League met een doelpunt via de deklat. De Oekraïner scoorde ook al in de heenwedstrijd en is zo de held bij Dynamo Kiev.

In Kiev was het vorige week zo'n -10 graden, makkelijk 20 graden verschil met een week later in Brugge. "Het was lastig in het begin. Het veld ligt er anders bij dan in Kiev. We hebben slechts één training hier gehad en waren het nog niet gewoon", klonk het achteraf bij Buyalskyi.

"We wisten dat we aan een moment genoeg konden hebben. De trainer zei nog dat we die 0 moesten houden en dan profiteren van die ene kans, wat we ook deden. In de eerste helft verdedigden we vooral omdat we geen goal tegen wilden krijgen."

"Bij mijn doelpunt dacht dat de verdediger dat ik naar de tweede paal zou lopen maar ik liep toch naar voren richting eerste paal. Daardoor kon ik voor hem kruipen en scoren. We waren wel wat nerveus voor deze wedstrijd maar we lieten dat niet merken en maakten het volwassen af", besluit de goalgetter van Dynamo Kiev.