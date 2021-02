Rik De Mil beseft dat er meer in zat voor Club: "Je kan als team veel verdragen maar ergens stopt het gewoonweg"

Ondanks een goede uitgangspositie uit de heenwedstrijd, is Club Brugge er niet in geslaagd om in eigen huis door te stoten tegen Dynamo Kiev in de Europa League. Trainer Rik De Mil beseft dat zijn ploeg gestreden heeft voor wat het waard was.

Deze uitschakeling zal bij Club altijd een wrange nasmaak hebben. Met een halve ploeg in quarantaine door een coronabesmetting was de opdracht voor Club Brugge heel zwaar geworden. Niet onmogelijk, maar uiteindelijk toch te zwaar voor de ploeg die op het veld stond. Als klap op de vuurpijl moest ook Bas Dost het veld verlaten met een blessure na een tiental minuten in de eerste helft. "Het is altijd een ontgoocheling als je een speler geblesseerd ziet uitvallen. We hebben op fysiek vlak veel van deze groep verlangd de afgelopen periode en nu breekt ons dat zuur op", vertelt De Mil. © photonews "Als ploeg probeer je elke tegenslag op te vangen en je kan veel verdragen, maar ergens stopt het gewoonweg", gaat hij verder. "De jongens die op het veld stonden verdienen meer dan dit. We hebben heel weinig weggegeven en hadden de meeste kansen. We maakten die niet af en kregen met een tegendoelpunt in het slot van de wedstrijd ook nog eens het slechtst mogelijke scenario", besluit De Mil met een zucht.

