Zelfde scenario als met Kiev voor blauwzwart tegen AA Gent?

Club Brugge zit in zak en as na de uitschakeling in de Europa League. Zondag moet een tweede, opeenvolgende nederlaag tegen AA Gent absoluut vermeden worden.

Een negatieve spiraal vermijden. Dat is wat Club Brugge dit weekend zeker moet doen in de slag om Vlaanderen tegen AA Gent. Nog eens verliezen zou alvast in de hoofden van de spelers niet veel deugd doen, ook al zijn de omstandigheden door alle coronabesmettingen verre van ideaal. Voor blauwzwart zal het er vooral op aankomen om een aantal spelers te recupereren. Daarvoor is het wachten op de uitslagen van de coronatesten. “We zullen zien we er terugkomt”, zegt Simon Mignolet. “We roeien met de riemen die we hebben op dit moment.” Een fikse tegenvaller was alvast het uitvallen van spits Bas Dost. “Het elftal dat zondag zal spelen, zal er wel voor gaan. Dat hebben ze vandaag ook gedaan en getoond dat we met het hart van Club Brugge spelen.”