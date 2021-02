"We voetbalden pas vanaf invallen Shaparenko? Fout, we voetbalden vanaf het begin al goed"

Mircea Lucescu, trainer van Dynamo Kiev, was tevreden met de kwalificatie van zijn team. De 75-jarige Roemeen zag dat zijn team pas in de slotfase het verschil kon maken tegen een gehavend Club.

Na zo'n 70 minuten kantelde de wedstrijd tussen Club Brugge en Dynamo Kiev bij het invallen van Shaparenko. Eerder had Club Bas Dost geblesseerd moeten wisselen waardoor het voorin heel wat minder was. Shaparenko zorgde dan weer voor problemen in de defensie bij Club. De Oekraïener dwong Mignolet tweemaal tot een goede parade.

Maar dat Dynamo Kiev pas echt begon te voetballen bij het inbrengen van Shaparenko, daar wil Lucescu niet van weten. "We begonnen vanaf de eerste minuut al met ons voetbal te spelen. Het was belangrijk om in de eerste helft verdedigend goed te staan."

"Maar wanneer we de bal hadden, deden we er te weinig mee. Daarom zei ik tegen de spelers tijdens de rust om rustiger aan de bal te zijn. Met de inbreng van Shaparenko konden we aanvallender spelen en meer risico's nemen. Ik wist dat hij het verschil kon maken met zijn acceleratie en scherpte in de aanval", wat uiteindelijk ook gebeurde", analyseerde Lucescu.

Oekraïens onderonsje in achtste finales?

Dynamo Kiev staat aan de leiding in de Oekraïense competitie met 1 puntje voor op Shakhtar Donetsk. Shakhtar heeft op internationaal vlak wel wat meer succes dan Dynamo. "Ze zouden het niet geloofd hebben als we op voorhand hadden gezegd dat we in de achtste finale zouden staan. Het team groeit wedstrijd naar wedstrijde, voral de jonge spelers."

Lucescu was bovendien ook jarenlang trainer van Shakhtar, hoopt hij op een Oekraïens onderonsje in de volgende ronde van de Europa League? "Niet bepaald, ik denk alleen aan Dynamo Kiev en niet aan de andere ploegen. Ik hoop dat beide ploegen het ver halen", besluit hij.