Is er voetbal vanavond?

Ja, er is voetbal vanavond. Op Voetbalkrant.com vind je alle live wedstrijden van vandaag en morgen. Volledige kalender van de Jupiler Pro League? Check dan de kalender pagina.

Alle live matchen

Beker van België Beker van België
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi Einde
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp Einde
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains Einde
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 20:45 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 Seraing Seraing
1e nationale VV 1e nationale VV
Dessel Sport Dessel Sport 2-2 Belisia Bilzen Belisia Bilzen Rust
Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge 20'
Hoogstraten Hoogstraten 0-0 SK Roeselare SK Roeselare 19'
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 0-0 Houtvenne Houtvenne 17'
1e nationale ACFF 1e nationale ACFF
Union SG Union SG 0-0 Charleroi Charleroi Rust
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-0 RWDM Brussels RWDM Brussels 17'
Tubize-Braine Tubize-Braine 0-0 FC Meux FC Meux 20'
Super League Super League
Anderlecht Anderlecht 3-1 Dames OHL Dames OHL Einde
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KRC Genk Ladies KRC Genk Ladies Einde
KAA Gent Ladies KAA Gent Ladies 0-1 Standard de Liège Standard de Liège Rust
Premier League Premier League
Everton Everton 0-2 Chelsea Chelsea Einde
Brentford Brentford 1-2 Liverpool FC Liverpool FC Einde
Fulham Fulham 1-0 Hull City Hull City Einde
Manchester City Manchester City 3-2 Ipswich Town Ipswich Town Einde
Newcastle United Newcastle United 0-1 Aston Villa Aston Villa 90+3'
La Liga La Liga
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid Einde
Villarreal Villarreal 0-0 Elche CF Elche CF Einde
Real Betis Real Betis 2-5 Barcelona Barcelona 84'
Valencia CF Valencia CF 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Einde
FC Schalke 04 FC Schalke 04 0-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Einde
Werder Bremen Werder Bremen 2-2 Paderborn 07 Paderborn 07 Einde
Hamburger SV Hamburger SV 1-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Einde
Elversberg Elversberg 4-3 FC Augsburg FC Augsburg Einde
Bayern München Bayern München 6-1 RB Leipzig RB Leipzig 90+1'
Serie A Serie A
Venezia Venezia 1-0 Napoli Napoli Einde
Bologna Bologna 1-3 Inter Milaan Inter Milaan Einde
AS Roma AS Roma 20:45 Genoa Genoa
Nederlandse Eredivisie Nederlandse Eredivisie
ADO Den Haag ADO Den Haag 2-1 PSV PSV Einde
Telstar Telstar 0-2 Feyenoord Feyenoord 20'
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 21:00 Willem II Willem II
Ligue 1 Ligue 1
Strasbourg Strasbourg 1-3 PSG PSG Einde
Troyes Troyes 20:45 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 20:45 Stade Brestois Stade Brestois
Scottish Premier League Scottish Premier League
Aberdeen Aberdeen 3-1 Saint Mirren Saint Mirren Einde
Hibernian Hibernian 1-2 Falkirk Falkirk Einde
St Johnstone FC St Johnstone FC 1-1 Dundee United Dundee United Einde
Kilmarnock Kilmarnock 3-2 Motherwell Motherwell Einde
Dundee Dundee 21:00 Rangers FC Rangers FC
Süper Lig Süper Lig
Erzurum BB Erzurum BB 2-0 Eyüpspor Eyüpspor Einde
Genclerbirligi Genclerbirligi 0-1 Galatasaray Galatasaray Einde
Amed SK Amed SK 1-0 Konyaspor Konyaspor Einde
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor Alanyaspor Einde
Major League Soccer
Philadelphia Union Philadelphia Union 20:30 Charlotte FC Charlotte FC
Minnesota United Minnesota United 22:30 St. Louis City St. Louis City
New England Revolution New England Revolution 01:30 Chicago Fire Chicago Fire
New York City FC New York City FC 01:30 Los Angeles FC Los Angeles FC
Orlando City Orlando City 01:30 D.C. United D.C. United
Atlanta United FC Atlanta United FC 01:30 Inter Miami CF Inter Miami CF
New York Red Bulls New York Red Bulls 01:30 Toronto FC Toronto FC
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 02:30 Real Salt Lake Real Salt Lake
Houston Dynamo Houston Dynamo 02:30 FC Dallas FC Dallas
Austin FC Austin FC 02:30 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Oekraïense Premier League Oekraïense Premier League
Zorja Loehansk Zorja Loehansk 2-1 Chornomorets Chornomorets Einde
Kudrivka Kudrivka 4-1 FC Bukovyna chernivtsi FC Bukovyna chernivtsi Einde
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2-1 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka Einde
T-Mobile Bundesliga T-Mobile Bundesliga
Austria Lustenau Austria Lustenau 0-4 LASK Linz LASK Linz Einde
SV Ried SV Ried 2-1 Austria Wien Austria Wien Rust
First League First League
SK Artis Brno SK Artis Brno Uitg Bohemians 1905 Bohemians 1905
Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1-0 Teplice Teplice Einde
FK Pardubice FK Pardubice 3-0 FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín Einde
Slavia Praag Slavia Praag 0-0 Hradec Králové Hradec Králové Einde
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1-0 Slovan Liberec Slovan Liberec Einde
Eliteserien Eliteserien
Hamarkameratene Hamarkameratene 0-2 Bodø Glimt Bodø Glimt Einde
Kristiansund BK Kristiansund BK 1-4 Aalesund FK Aalesund FK Einde
Viking FK Viking FK 3-2 Fredrikstad FK Fredrikstad FK Einde
Super League Super League
Levadiakos Levadiakos 0-0 NFC Volos NFC Volos Einde
Liga I
Petrolul Ploie?ti Petrolul Ploie?ti 1-1 ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe Einde
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 20:30 Corvinul Hunedoara Corvinul Hunedoara
Super Liga
Cukaricki Cukaricki 3-0 Zemun Zemun Einde
Vojvodina FK Vojvodina FK 2-0 Radnicki 1923 Kragujevac Radnicki 1923 Kragujevac Einde
Macva Sabac Macva Sabac 1-1 Beograd Beograd 63'
First Division
Krasava ENY Ypsonas FC Krasava ENY Ypsonas FC 2-1 Karmiotissa Pano Polemidion Karmiotissa Pano Polemidion Einde
Apollon Limassol Apollon Limassol 4-2 Nea Salamis Nea Salamis Einde
Nationaldivisioun
Niedercorn Progres Niedercorn Progres 1-2 UN Kaerjeng 97 UN Kaerjeng 97 Einde
Ligat Ha'Al
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1-0 Ironi Tiberias Ironi Tiberias Einde
Hapoel Haifa Hapoel Haifa 0-2 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan Einde
Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 2-0 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva Einde
Maccabi Netanya Maccabi Netanya 1-0 Hapoel Shmona Hapoel Shmona Einde
Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 1-2 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 90+1'
The Championship The Championship
Middlesbrough Middlesbrough 2-2 Cardiff City Cardiff City Einde
Watford Watford 2-0 Charlton Athletic Charlton Athletic Einde
Millwall Millwall 2-2 Lincoln City Lincoln City Einde
Norwich City Norwich City 0-1 Portsmouth Portsmouth Einde
Birmingham City Birmingham City 3-0 QPR QPR Einde
Southampton Southampton 0-0 Bolton Wanderers Bolton Wanderers Einde
Bristol City Bristol City 0-1 Sheffield United Sheffield United Einde
Derby County Derby County 0-1 Stoke City Stoke City Einde
West Bromwich West Bromwich 3-2 Blackburn Blackburn Einde
Swansea Swansea 0-1 West Ham Utd West Ham Utd Einde
Wrexham Wrexham 4-1 Preston North End Preston North End Einde
FA Cup FA Cup
Carlisle United F.C. Carlisle United F.C. 2-1 Tamworth Tamworth Einde
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Greuther Fürth 2-0 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig Einde
Kaiserslautern Kaiserslautern 2-0 VfL Bochum VfL Bochum Einde
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Einde
Hannover 96 Hannover 96 20:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eerste Divisie Eerste Divisie
Emmen Emmen 2-1 Almere City Almere City Einde
Ligue 2 Ligue 2
Metz Metz 3-2 Sochaux Sochaux Einde
Nantes Nantes 2-3 Dunkerque Dunkerque Einde
Red Star 93 Red Star 93 0-1 Saint-Etienne Saint-Etienne 22'
Serie B Serie B
Benevento Benevento 2-2 Vicenza Vicenza Einde
Carrarese Carrarese 2-1 Modena Modena Einde
Ascoli Ascoli 1-1 Empoli Empoli Einde
Padova Padova 1-2 Virtus Entella Virtus Entella Einde
Mantova Mantova 0-2 Palermo Palermo Einde
Pisa Pisa 1-1 Cremonese Cremonese Rust
Segunda Division Segunda Division
Real Sociedad Real Sociedad 2-4 Almeria Almeria Einde
SD Eibar SD Eibar 1-1 Real Mallorca Real Mallorca Einde
Sporting Gijon Sporting Gijon 1-1 Albacete Albacete 90+4'
UD Las Palmas UD Las Palmas 21:00 Castellón Castellón
Scottish Championship Scottish Championship
Greenock Morton FC Greenock Morton FC 2-0 Queen's Park Queen's Park Einde
Inverness C.T. Inverness C.T. 2-0 Arbroath Arbroath Einde
Stenhousemuir Stenhousemuir 1-1 Raith Rovers Raith Rovers Einde
Dunfermline Dunfermline 0-0 Livingston Livingston Einde

Morgen

Beker van België Beker van België
Union SG Union SG 13:30 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 13:30 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 18:00 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 Lommel SK Lommel SK
1e nationale VV 1e nationale VV
OH Leuven OH Leuven 15:00 KRC Harelbeke KRC Harelbeke
Knokke Knokke 15:00 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
1e nationale ACFF 1e nationale ACFF
SL16 FC SL16 FC 15:00 FC Flénu FC Flénu
Premier League Premier League
Bournemouth Bournemouth 15:00 Sunderland Sunderland
Brighton Brighton 15:00 Crystal Palace Crystal Palace
Leeds United Leeds United 15:00 Manchester United Manchester United
Nottingham Forest Nottingham Forest 17:30 Arsenal Arsenal
La Liga La Liga
Osasuna Osasuna 14:00 Racing Santander Racing Santander
Celta De Vigo Celta De Vigo 16:15 Alaves Alaves
Malaga Malaga 18:30 Real Sociedad Real Sociedad
Real Madrid Real Madrid 21:00 Sevilla Sevilla
Bundesliga Bundesliga
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 15:30 Freiburg Freiburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 17:30 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Serie A Serie A
Udinese Udinese 12:30 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 15:00 Como Como
AC Milan AC Milan 18:00 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 20:45 Lazio Lazio
Nederlandse Eredivisie Nederlandse Eredivisie
Zwolle Zwolle 12:15 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Cambuur Cambuur 14:30 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
FC Groningen FC Groningen 16:45 Ajax Ajax
NEC NEC 20:00 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
FC Twente FC Twente 20:00 Utrecht Utrecht
Ligue 1 Ligue 1
Angers Angers 15:00 Marseille Marseille
Paris FC Paris FC 17:15 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 17:15 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 17:15 Monaco Monaco
Lyon Lyon 20:45 Nice Nice
Scottish Premier League Scottish Premier League
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 16:00 Hearts Hearts
Süper Lig Süper Lig
Kasimpasa Kasimpasa 12:30 Samsunspor Samsunspor
Kocaelispor Kocaelispor 15:00 Göztepe Göztepe
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Major League Soccer
Minnesota United Minnesota United 22:30 St. Louis City St. Louis City
New England Revolution New England Revolution 01:30 Chicago Fire Chicago Fire
New York City FC New York City FC 01:30 Los Angeles FC Los Angeles FC
Orlando City Orlando City 01:30 D.C. United D.C. United
Atlanta United FC Atlanta United FC 01:30 Inter Miami CF Inter Miami CF
New York Red Bulls New York Red Bulls 01:30 Toronto FC Toronto FC
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 02:30 Real Salt Lake Real Salt Lake
Houston Dynamo Houston Dynamo 02:30 FC Dallas FC Dallas
Austin FC Austin FC 02:30 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 04:30 Nashville SC Nashville SC
Seattle Sounders Seattle Sounders 04:30 CF Montreal CF Montreal
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 04:30 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Portland Timbers Portland Timbers 04:30 Colorado Rapids Colorado Rapids
FC Cincinnati FC Cincinnati 23:00 Columbus Crew Columbus Crew
Oekraïense Premier League Oekraïense Premier League
Kryvbas Kryvbas 12:00 Cherkasi Cherkasi
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 12:00 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 17:00 FK Epitsentr Dunayivtsi FK Epitsentr Dunayivtsi
Superliga Superliga
Lyngby Lyngby 14:00 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
SønderjyskE SønderjyskE 14:00 Silkeborg IF Silkeborg IF
Odense BK Odense BK 16:00 Brøndby IF Brøndby IF
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18:00 Aarhus GF Aarhus GF
T-Mobile Bundesliga T-Mobile Bundesliga
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 14:30 Rheindorf Altach Rheindorf Altach
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 14:30 WSG Wattens WSG Wattens
Sturm Graz Sturm Graz 17:00 Grazer AK Grazer AK
First League First League
Slovácko Slovácko 13:00 Brno Brno
Baník Ostrava Baník Ostrava 15:00 Sparta Praag Sparta Praag
Jablonec 97 Jablonec 97 18:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Eliteserien Eliteserien
Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 14:30 Rosenborg BK Rosenborg BK
Vålerenga IF Vålerenga IF 17:00 Brann Brann
Sandefjord Sandefjord 17:00 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Molde FK Molde FK 17:00 IK Start IK Start
Tromsø IL Tromsø IL 19:15 KFUM KFUM
Super League Super League
Kalamata F.C Kalamata F.C 15:00 OFI Kreta OFI Kreta
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 16:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Panathinaikos Panathinaikos 16:30 Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Kifisia FC Kifisia FC 19:00 Aris Saloniki Aris Saloniki
PAOK PAOK 20:00 Iraklis Iraklis
Liga I
UTA Arad UTA Arad 17:15 CFR Cluj CFR Cluj
CS U Craiova CS U Craiova 20:00 Viitorul Constanta Viitorul Constanta
Super Liga
Novi Pazar Novi Pazar 14:00 FK IMT Beograd FK IMT Beograd
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 16:00 Mladost Lu?ani Mladost Lu?ani
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 18:30 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
First Division
Omonia Aradippou Omonia Aradippou 17:00 AEL Limassol AEL Limassol
Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 18:00 Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta
Aris Limassol Aris Limassol 18:00 AEK Larnaca AEK Larnaca
Nationaldivisioun
Jeunesse Esch Jeunesse Esch 16:00 Etzella Ettelbrück Etzella Ettelbrück
UNA Strassen UNA Strassen 16:00 Racing Union Racing Union
Walferdange Walferdange 16:00 Rumelange US Rumelange US
Victoria Rosport Victoria Rosport 16:00 Differdange Differdange
F91 Dudelange F91 Dudelange 16:00 Herperange Swift Herperange Swift
Atert Bissen Atert Bissen 16:00 Hostert Hostert
Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains 16:00 Wiltz Wiltz
Ligat Ha'Al
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 19:15 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 13:30 VFL Osnabrück VFL Osnabrück
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 13:30 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg
Karlsruher SC Karlsruher SC 13:30 Darmstadt 98 Darmstadt 98
Eerste Divisie Eerste Divisie
RKC RKC 12:15 FC Volendam FC Volendam
MVV MVV 16:45 Heracles Heracles
Serie B Serie B
Juve Stabia Juve Stabia 15:00 Sudtirol Sudtirol
Cesena Cesena 17:15 Avellino Avellino
Sampdoria Sampdoria 19:30 Arezzo Arezzo
Segunda Division Segunda Division
Ceuta Ceuta 14:00 Real Oviedo Real Oviedo
Granada Granada 16:15 Cádiz CF Cádiz CF
Valladolid Valladolid 18:30 Eldense Eldense
Girona FC Girona FC 18:30 Andorra Andorra
Burgos CF Burgos CF 21:00 Sabadell Sabadell
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