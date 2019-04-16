Is er voetbal vanavond?
Ja, er is voetbal vanavond. Op Voetbalkrant.com vind je alle live wedstrijden van vandaag en morgen. Volledige kalender van de Jupiler Pro League? Check dan de kalender pagina.
Ja, er is voetbal vanavond. Op Voetbalkrant.com vind je alle live wedstrijden van vandaag en morgen. Volledige kalender van de Jupiler Pro League? Check dan de kalender pagina.
|Beker van België
|Bergen
|Charleroi
|Einde
|KSK Heist
|Antwerp
|Einde
|OH Leuven
|Francs Borains
|Einde
|Virton
|KRC Genk
|Club Brugge
|KSC Lokeren
|La Louvière
|Luik FC
|Zulte Waregem
|Seraing
|1e nationale VV
|Dessel Sport
|Belisia Bilzen
|Rust
|Thes Sport Tessenderlo
|Cercle Brugge
|20'
|Hoogstraten
|SK Roeselare
|19'
|Lyra-Lierse
|Houtvenne
|17'
|1e nationale ACFF
|Union SG
|Charleroi
|Rust
|Olympic Charleroi
|RWDM Brussels
|17'
|Tubize-Braine
|FC Meux
|20'
|Super League
|Anderlecht
|Dames OHL
|Einde
|Zulte Waregem
|KRC Genk Ladies
|Einde
|KAA Gent Ladies
|Standard de Liège
|Rust
|Premier League
|Everton
|Chelsea
|Einde
|Brentford
|Liverpool FC
|Einde
|Fulham
|Hull City
|Einde
|Manchester City
|Ipswich Town
|Einde
|Newcastle United
|Aston Villa
|90+3'
|La Liga
|Espanyol Barcelona
|Atlético Madrid
|Einde
|Villarreal
|Elche CF
|Einde
|Real Betis
|Barcelona
|84'
|Valencia CF
|Athletic de Bilbao
|Bundesliga
|Union Berlin
|Borussia Dortmund
|Einde
|FC Schalke 04
|1. FSV Mainz 05
|Einde
|Werder Bremen
|Paderborn 07
|Einde
|Hamburger SV
|VFB Stuttgart
|Einde
|Elversberg
|FC Augsburg
|Einde
|Bayern München
|RB Leipzig
|90+1'
|Serie A
|Venezia
|Napoli
|Einde
|Bologna
|Inter Milaan
|Einde
|AS Roma
|Genoa
|Nederlandse Eredivisie
|ADO Den Haag
|PSV
|Einde
|Telstar
|Feyenoord
|20'
|Sparta Rotterdam
|Willem II
|Ligue 1
|Strasbourg
|PSG
|Einde
|Troyes
|RC Lens
|Lille OSC
|Stade Brestois
|Scottish Premier League
|Aberdeen
|Saint Mirren
|Einde
|Hibernian
|Falkirk
|Einde
|St Johnstone FC
|Dundee United
|Einde
|Kilmarnock
|Motherwell
|Einde
|Dundee
|Rangers FC
|Süper Lig
|Erzurum BB
|Eyüpspor
|Einde
|Genclerbirligi
|Galatasaray
|Einde
|Amed SK
|Konyaspor
|Einde
|Fenerbahçe
|Alanyaspor
|Einde
|Major League Soccer
|Philadelphia Union
|Charlotte FC
|Minnesota United
|St. Louis City
|New England Revolution
|Chicago Fire
|New York City FC
|Los Angeles FC
|Orlando City
|D.C. United
|Atlanta United FC
|Inter Miami CF
|New York Red Bulls
|Toronto FC
|Sporting Kansas City
|Real Salt Lake
|Houston Dynamo
|FC Dallas
|Austin FC
|Vancouver Whitecaps
|Oekraïense Premier League
|Zorja Loehansk
|Chornomorets
|Einde
|Kudrivka
|FC Bukovyna chernivtsi
|Einde
|Shakhtar Donetsk
|Kolos Kovalivka
|Einde
|T-Mobile Bundesliga
|Austria Lustenau
|LASK Linz
|Einde
|SV Ried
|Austria Wien
|Rust
|First League
|SK Artis Brno
|Bohemians 1905
|Mladá Boleslav
|Teplice
|Einde
|FK Pardubice
|FC Fastav Zlín
|Einde
|Slavia Praag
|Hradec Králové
|Einde
|Sigma Olomouc
|Slovan Liberec
|Einde
|Eliteserien
|Hamarkameratene
|Bodø Glimt
|Einde
|Kristiansund BK
|Aalesund FK
|Einde
|Viking FK
|Fredrikstad FK
|Einde
|Super League
|Levadiakos
|NFC Volos
|Einde
|Liga I
|Petrolul Ploie?ti
|ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe
|Einde
|Rapid Bucureşti
|Corvinul Hunedoara
|Super Liga
|Cukaricki
|Zemun
|Einde
|Vojvodina FK
|Radnicki 1923 Kragujevac
|Einde
|Macva Sabac
|Beograd
|63'
|First Division
|Krasava ENY Ypsonas FC
|Karmiotissa Pano Polemidion
|Einde
|Apollon Limassol
|Nea Salamis
|Einde
|Nationaldivisioun
|Niedercorn Progres
|UN Kaerjeng 97
|Einde
|Ligat Ha'Al
|Hapoel Tel Aviv
|Ironi Tiberias
|Einde
|Hapoel Haifa
|Hapoel Ramat Gan
|Einde
|Bnei Sakhnin
|Hapoel Petah Tikva
|Einde
|Maccabi Netanya
|Hapoel Shmona
|Einde
|Hapoel Petah Tikva
|Maccabi Haifa
|90+1'
|The Championship
|Middlesbrough
|Cardiff City
|Einde
|Watford
|Charlton Athletic
|Einde
|Millwall
|Lincoln City
|Einde
|Norwich City
|Portsmouth
|Einde
|Birmingham City
|QPR
|Einde
|Southampton
|Bolton Wanderers
|Einde
|Bristol City
|Sheffield United
|Einde
|Derby County
|Stoke City
|Einde
|West Bromwich
|Blackburn
|Einde
|Swansea
|West Ham Utd
|Einde
|Wrexham
|Preston North End
|Einde
|FA Cup
|Carlisle United F.C.
|Tamworth
|Einde
|2. Bundesliga
|Greuther Fürth
|Eintracht Braunschweig
|Einde
|Kaiserslautern
|VfL Bochum
|Einde
|VfL Wolfsburg
|1. FC Heidenheim
|Einde
|Hannover 96
|FC St. Pauli
|Eerste Divisie
|Emmen
|Almere City
|Einde
|Ligue 2
|Metz
|Sochaux
|Einde
|Nantes
|Dunkerque
|Einde
|Red Star 93
|Saint-Etienne
|22'
|Serie B
|Benevento
|Vicenza
|Einde
|Carrarese
|Modena
|Einde
|Ascoli
|Empoli
|Einde
|Padova
|Virtus Entella
|Einde
|Mantova
|Palermo
|Einde
|Pisa
|Cremonese
|Rust
|Segunda Division
|Real Sociedad
|Almeria
|Einde
|SD Eibar
|Real Mallorca
|Einde
|Sporting Gijon
|Albacete
|90+4'
|UD Las Palmas
|Castellón
|Scottish Championship
|Greenock Morton FC
|Queen's Park
|Einde
|Inverness C.T.
|Arbroath
|Einde
|Stenhousemuir
|Raith Rovers
|Einde
|Dunfermline
|Livingston
|Einde
|Beker van België
|Union SG
|Nijlen
|KV Mechelen
|Eupen
|Rochefort
|KAA Gent
|K Beerschot VA
|Anderlecht
|STVV
|Lommel SK
|1e nationale VV
|OH Leuven
|KRC Harelbeke
|Knokke
|KFC Merelbeke
|1e nationale ACFF
|SL16 FC
|FC Flénu
|Premier League
|Bournemouth
|Sunderland
|Brighton
|Crystal Palace
|Leeds United
|Manchester United
|Nottingham Forest
|Arsenal
|La Liga
|Osasuna
|Racing Santander
|Celta De Vigo
|Alaves
|Malaga
|Real Sociedad
|Real Madrid
|Sevilla
|Bundesliga
|Bayer Leverkusen
|Freiburg
|Bor. Mönchengladbach
|1899 Hoffenheim
|Serie A
|Udinese
|Lecce
|Fiorentina
|Como
|AC Milan
|Atalanta
|Juventus
|Lazio
|Nederlandse Eredivisie
|Zwolle
|Go Ahead Eagles
|Cambuur
|AZ Alkmaar
|FC Groningen
|Ajax
|NEC
|Fortuna Sittard
|FC Twente
|Utrecht
|Ligue 1
|Angers
|Marseille
|Paris FC
|Rennes
|Le Havre
|Auxerre
|Lorient
|Monaco
|Lyon
|Nice
|Scottish Premier League
|Celtic Glasgow
|Hearts
|Süper Lig
|Kasimpasa
|Samsunspor
|Kocaelispor
|Göztepe
|Istanbul Basaksehir FK
|Gaziantep B.B.
|Major League Soccer
|Minnesota United
|St. Louis City
|New England Revolution
|Chicago Fire
|New York City FC
|Los Angeles FC
|Orlando City
|D.C. United
|Atlanta United FC
|Inter Miami CF
|New York Red Bulls
|Toronto FC
|Sporting Kansas City
|Real Salt Lake
|Houston Dynamo
|FC Dallas
|Austin FC
|Vancouver Whitecaps
|San Jose Earthquakes
|Nashville SC
|Seattle Sounders
|CF Montreal
|Los Angeles Galaxy
|San Diego Zest FC
|Portland Timbers
|Colorado Rapids
|FC Cincinnati
|Columbus Crew
|Oekraïense Premier League
|Kryvbas
|Cherkasi
|Polissya Zhytomyr
|Dinamo Kiev
|Karpaty Lviv
|FK Epitsentr Dunayivtsi
|Superliga
|Lyngby
|FC Nordsjælland
|SønderjyskE
|Silkeborg IF
|Odense BK
|Brøndby IF
|FC Kopenhagen
|Aarhus GF
|T-Mobile Bundesliga
|Red Bull Salzburg
|Rheindorf Altach
|Wolfsberger AC
|WSG Wattens
|Sturm Graz
|Grazer AK
|First League
|Slovácko
|Brno
|Baník Ostrava
|Sparta Praag
|Jablonec 97
|Viktoria Plzen
|Eliteserien
|Sarpsborg 08
|Rosenborg BK
|Vålerenga IF
|Brann
|Sandefjord
|Lillestrøm SK
|Molde FK
|IK Start
|Tromsø IL
|KFUM
|Super League
|Kalamata F.C
|OFI Kreta
|Panetolikos Agrinio
|Olympiakos Piraeus
|Panathinaikos
|Asteras Tripolis
|Kifisia FC
|Aris Saloniki
|PAOK
|Iraklis
|Liga I
|UTA Arad
|CFR Cluj
|CS U Craiova
|Viitorul Constanta
|Super Liga
|Novi Pazar
|FK IMT Beograd
|Rode Ster Belgrado
|Mladost Lu?ani
|Zeleznicar Pancevo
|Partizan Belgrado
|First Division
|Omonia Aradippou
|AEL Limassol
|Omonia 29is Maiou
|Anorthosis Famagusta
|Aris Limassol
|AEK Larnaca
|Nationaldivisioun
|Jeunesse Esch
|Etzella Ettelbrück
|UNA Strassen
|Racing Union
|Walferdange
|Rumelange US
|Victoria Rosport
|Differdange
|F91 Dudelange
|Herperange Swift
|Atert Bissen
|Hostert
|Mondorf-les-Bains
|Wiltz
|Ligat Ha'Al
|Hapoel Beer Sheva
|Hapoel Jerusalem
|2. Bundesliga
|Arminia Bielefeld
|VFL Osnabrück
|Dynamo Dresden
|1. FC Magdeburg
|Karlsruher SC
|Darmstadt 98
|Eerste Divisie
|RKC
|FC Volendam
|MVV
|Heracles
|Serie B
|Juve Stabia
|Sudtirol
|Cesena
|Avellino
|Sampdoria
|Arezzo
|Segunda Division
|Ceuta
|Real Oviedo
|Granada
|Cádiz CF
|Valladolid
|Eldense
|Girona FC
|Andorra
|Burgos CF
|Sabadell