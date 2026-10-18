LIVE: Beerschot ruikt bloed tegen Anderlecht: paars-wit kan zich geen nieuwe blamage veroorloven

Anderlecht kan zich geen nieuwe misstap veroorloven. Na de bijzonder zure nederlaag bij Dinamo Zagreb moeten de Brusselaars zondag alweer aan de bak in de Croky Cup. Op bezoek bij Beerschot is winnen de enige opdracht. Een uitschakeling zou niet alleen een streep door de bekerambities betekenen, maar ook de druk op Vítor Bruno en zijn ploeg verder opvoeren.

Alleen wordt het op het Kiel allerminst een formaliteit: Beerschot staat bovenaan in de Challenger Pro League, zit in een sterke reeks en krijgt de Belgische recordkampioen voor eigen publiek over de vloer.

De timing maakt de opdracht voor Anderlecht extra belangrijk. De Brusselaars staan vijfde in de competitie, hebben na twee speeldagen in de Europa League nog geen enkel punt en moeten de komende week ook Europees opnieuw aan de slag. Donderdag wacht de verplaatsing naar Jagiellonia Bialystok, waarna op zondag 25 oktober een competitieduel bij AA Gent volgt. Drie wedstrijden die mee kunnen bepalen hoe het seizoen verder evolueert.

De beker is daarbij de eerste horde. Anderlecht wil niet alleen overleven, maar ook vertrouwen tanken. Tegen Cercle Brugge werd met 2-1 gewonnen, maar in Zagreb volgde een nieuwe klap. Paars-wit speelde daar zeker geen slechte wedstrijd en kreeg kansen om iets mee te nemen, maar slikte in de slotfase alsnog een strafschopdoelpunt.

Léo Pétrot verwoordde na afloop de frustratie: hij wil liever winnen dan mooi verliezen. De Fransman benadrukte dat Anderlecht zowel resultaat als goed voetbal nodig heeft. Tegen Beerschot zal die combinatie opnieuw worden getest. De ploeg van Vítor Bruno moet vermijden dat het overwicht of de kansen niet worden omgezet in een voorsprong, want in een bekerwedstrijd kan één moment alles veranderen.

Beerschot heeft vertrouwen en ruikt een stunt

Beerschot is niet de tegenstander die Anderlecht op dit moment nodig heeft om rustig op adem te komen. De Antwerpenaren staan aan de leiding in de Challenger Pro League en wonnen hun laatste vijf wedstrijden. De recente 5-1 tegen RFC Luik onderstreepte dat de ploeg van Mo Messoudi met vertrouwen naar deze affiche toeleeft. Eerder werd ook Crossing Schaerbeek met 5-3 verslagen.





De kloof tussen beide clubs op papier is groot, maar de omstandigheden maken dit tot een gevaarlijke opdracht voor Anderlecht. Beerschot speelt thuis, heeft de kans om zich tegen een Belgische topclub te tonen en hoeft in tegenstelling tot zijn tegenstander niet met Europese verplichtingen in het achterhoofd te spelen. In een rechtstreekse bekerconfrontatie kan intensiteit bovendien een groter verschil maken dan de status of de competitie waarin beide ploegen uitkomen.

Messoudi kan wel niet rekenen op Jelle Vossen. De ervaren aanvaller sukkelt met een achillespeesblessure en mist de wedstrijd. Daar staat tegenover dat Beerschot met Mats Rits een bekende naam in de rangen heeft. De middenvelder ruilde Anderlecht afgelopen zomer in voor zijn jeugdclub en kent dus de omgeving en verwachtingen bij paars-wit bijzonder goed.

Ook naast het veld is er een opvallend element: Tribune 4 van het Olympisch Stadion blijft gesloten. Beerschot kreeg geen toestemming om het vak te openen, omdat er volgens de veiligheidsdiensten onvoldoende stewards beschikbaar zijn. De club betreurt de beslissing, maar roept de supporters die wel aanwezig zijn op om de ploeg maximaal te steunen.

Vítor Bruno moet de juiste balans vinden

Bij Anderlecht zal Vítor Bruno naar verwachting opnieuw dichter bij zijn sterkste elftal aansluiten na de rotatie in Zagreb. De coach gaf daar meerdere spelers rust of speelminuten, maar die keuzes leverden geen Europees resultaat op. Tegen Beerschot moet hij de juiste balans vinden tussen frisheid, automatismen en de noodzaak om meteen door te stoten.

De wedstrijd in Zagreb leverde ook positieve aanknopingspunten op. Anderlecht creëerde kansen en toonde dat het in staat is om mee te voetballen, maar bleef opnieuw met lege handen achter. Dat maakt de bekerwedstrijd mentaal belangrijk: een overtuigende prestatie kan de ploeg opnieuw wat ademruimte geven, terwijl een uitschakeling de twijfels alleen maar zal vergroten.

Daarna volgt alweer een Europese opdracht waarin Anderlecht punten nodig heeft om uitzicht te houden op de volgende ronde. Een misstap op het Kiel zou de druk richting Bialystok nog verder verhogen. Ook de competitiewedstrijd tegen AA Gent staat al op de agenda. Paars-wit kan zich dus geen week permitteren waarin het telkens achter de feiten aanloopt.