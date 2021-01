Royal Antwerp FC haalt het dankzij Gouden Schoen Refaelov die ook nog strafschop miste van Eupen

Royal Antwerp FC heeft met 0-2 gewonnen op bezoek bij Eupen. Gouden Schoen Lior Refaelov scoorde en gaf een assist.

Agbadou opende de wedstrijd met een slechte pas. Lamkel Ze bedankte en ging op doel af, maar trapte naast. Al in de zesde minuut kreeg Antwerp een goede tweede kans, maar Gerkens werd afgeblokt. Eupen kon een eerste keer dreigen via N’dri, maar zonder veel gevaar.

Even later was het prijs voor de bezoekers. De Pauw speelde Gerkens aan en die tikte in één tijd door naar Refaelov die maar in doel moest duwen. De VAR bevestigde de goal. Nog geen tien minuten later, net voor het halfuur, was het opnieuw prijs. Raefelov nam een hoekschop en Seck kon zonder tegenstander binnenkoppen.

Adriano ging tegen de vlakte en de verzorgers gaven meteen aan dat hij vervangen moest worden. Die vervanging liet minuten op zich wachten, waardoor Antwerp tegen tienen speelde. Lamkel Ze kopte een prachtige voorzet van De Pauw naast.

Heris kwam Adriano vervangen, acht minuten nadat die van het veld was gestapt. Gerkens kreeg nog geel voor een venijnige trap op de invaller.

Eupen begon de tweede helft met heel veel druk vooruit. Prevaljak zat er een paar keer goed bij, maar stootte telkens op Beiranvand. Op het uur kreeg Refaelov een tik van doelman Defourny en na een kleine twijfel ging de bal op de stip.

Refaelov nam die zelf, maar trapte rechts langs de grond en Defourny zette zijn foutje zelf weer recht. Eupen verwierf meer en meer balbezit. Antwerp trok achteruit en beperkte zich tot het wegtrappen van de bal.

Een goed kwartier voor het einde miste Peeters een uitgelezen kans. Hij besloot naast op aangeven van Prevljak. Eupen voerde nog twee wissels door, om met drie spitsen te spelen. Refaelov stuurde Lamkel Ze die scoorde, maar de VAR keurde de goal af voor buitenspel.

Prevljak schoot nog op de lat, zodat de aansluitingstreffer er niet kwam in de slotminuten. De ingevallen Baby knalde de bal hoog in de tribune. Ngoy draaide mooi weg, maar strandde op Beiranvand.