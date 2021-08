Racing Genk moet stunten op het veld van Shaktar Donetsk

Vanavond staat de terugwedstrijd in de kwalificatieronde van de Champions League op het programma. Racing Genk moet daar een 1-2 achterstand goedmaken om door te stoten naar de play-off van de Champions League. Tijd om vooruit te blikken.

Racing Genk kan terugblikken op een deugdoend weekend in de Jupiler Pro League. Ze wonnen met 1-2 op het veld van leider KV Kortrijk en konden zo met vertrouwen afreizen naar Oekraïne.

Racing Genk

Coach John van den Brom kiest voor dezelfde 23 namen die deel uitmaakten van de selectie in de heenmatch. Dat betekent dat Simen Juklerod en Angelo Preciado niet afreizen. Beide spelers zijn nog herstellend van een blessure en Racing Genk wil geen risico nemen.

Selectie: Vandevoordt, Muñoz, Lucumi, Arteaga, Heynen, Sadick, Hrosovsky, Ito, Thorstvedt, Bongonda, Onuachu, Leysen, Chambaere, Cuesta, McKenzie, Eiting, Trésor, Toma, Oyen, Paintsil, Dessers, Geusens, Nemeth

Shaktar Donetsk

Coach De Zerbi mist zijn Israëlische dribbelaar Solomon, die uitviel in de heenmatch en enkele weken onbeschikbaar is. Ismaily, in de heenmatch nog goed voor de assist bij de tweede treffer, trainde na een lichte blessure maandag weer met de groep.

