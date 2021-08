Racing Genk kan de nederlaag van de heenmatch niet rechtzetten tegen Shakhtar Donetsk

Er stond niet alleen kwalificatie voor de volgende ronde op het spel maar de miljoenen van de Champions League komen steeds dichter en dichter. Spijtig genoeg zullen deze niet voor Racing Genk zijn want ze gingen onderuit tegen Shakhtar Donetsk.

De heenmatch was geëindigd op 1-2 dus Racing Genk moest minstens éénmaal scoren om verlengingen uit de brand te slepen. Scoren deden ze, maar Shakhtar ook.

1ste helft

Racing Genk kende een moeilijk begin waar ze stevig achteruit gedrukt werden. Toch slaagde Racing Genk erin om de eerste goede kans van de partij te creëren. Racing Genk had een mooie aanval in huis en Bongonda kon uithalen maar de bal ging naast het doel van Shakhtar.

Nadien volgde nog kansen voor Shakhtar via Pedrinho en Alan Patrick maar het was wachten tot de 27ste minuut op het eerste doelpunt. Shakhtar met de snelle uitbraak en de bal kwam bij Lassina Traore deze twijfelde niet en plaatste de bal voorbij Vandevoordt.

Racing Genk kreeg nog kansen via Onuachu en Heynen maar kon Trubin in doel niet verschalken.

2de helft

Racing Genk kwam beter uit de kleedkamer. Ze speelden meer naar voor en creëerden kansen via Bongonda, Ito en Onuachu maar tot scoren kwam ze niet direct. De beste kans kwam via Teté die de bal naast het doel van Vandevoordt plaatste. Op de beste kans voor Racing Genk was het wachten tot de 63ste minuut. Onuachu liep zich goed vrij en kon koppen maar de bal belande tegen de paal. In de herneming ging het schot van Munoz tegen het been van Bongonda en zo gaat de bal naast.

John van den Brom ging voor alles of niets. Zo bracht hij Dessers, Trésor en Eiting in om iets te forceren. Racing Genk kreeg wel kansen maar toch was het Shakhtar dat tot scoren kwam. Na een rommelige fase in het doelgebied van Racing Genk kwam de bal bij Marcos Antonio Silva die gemakkelijk de bal in doel werkte.

Cyriel Dessers zorgde nog voor een sprankeltje hoop maar de 2-1 kwam te laat.

Zo verliest Racing Genk in totaal met 4-2 van Shakhtar Donetsk en zo zit het avontuur in de Champions League erop voor Racing Genk. Ze zullen uitkomen in de groepsronde van de Europa League. Voor de mogelijke tegenstanders is het nog wachten tot eind augustus. Hopelijk voor Racing Genk een paar mooie affiches en wie weet kunnen ze zich kwalificeren voor Europees voetbal na nieuwjaar.