John van de Brom hoopt op een mooi verhaal in de Europa League nu

Na de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk wacht nu voor Racing Genk de Europa League. John van den Brom is teleurgesteld maar hoopt om nog een mooi Europees verhaal te schrijven.

John van den Brom vertelde aan Het Belang van Limburg waar het verschil ligt tussen beide ploegen. “ Efficiëntie maakte net als vorige week het verschil tussen beide ploegen”, besefte de Genkse coach. “Jammer. We droomden van de Champions League, gelukkig kan ook de Europa League hartstikke mooi zijn.”

Racing Genk kon in de eerste helft de bal niet in de ploeg houden dat zag de trainer zelf ook. “Dat is ons bij de 1-0 ook zuur opgebroken. We maakten te veel fouten in de opbouw, voetbalden te slordig. Dat heeft ook veel krachten gekost. Het was verschrikkelijk warm en dan tellen die extra, overbodige inspanningen dubbel.”