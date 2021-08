Genk verlaat Champions League met opgeheven hoofd: "Genoeg kansen om te winnen" en "Niet het gevoel dat wij veel minder waren dan Shakhtar"

Racing Genk vocht voor wat het waard was, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Shakhtar Donetsk. In het Genkse kamp blijft men toch met een wrang gevoel achter.

Voor coach Van den Brom voelt het een beetje aan als een gemiste kans, want Genk creeërde genoeg kansen om meer dan één goal te maken dinsdagavond. “Over twee wedstrijden had ik niet het gevoel dat wij veel minder waren dan Shakhtar, we konden echt wel mee. Maar er zit nog een verschil tussen meekunnen op dit niveau en een wedstrijd ook echt naar je toetrekken. Dat moeten we nog leren.” Champions League-niveau waardig Ook doelman Maarten Vandevoordt zag dat er misschien meer in zat. “We hadden genoeg kansen om te winnen. Uiteindelijk ging het om details. Zij scoren eerst, bijvoorbeeld. We hebben geprobeerd te pushen tot de laatste minuut, maar je weet dat het dan moeilijk wordt.” “De teleurstelling van de uitschakeling zit erin dat we in die twee matchen tegen Shakhtar hebben laten zien dat we dit niveau aankunnen.”

Lees ook... Racing Genk kan de nederlaag van de heenmatch niet rechtzetten tegen Shakhtar Donetsk