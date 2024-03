Geen nieuwe tik in Leuven: KV Mechelen blijft met 10 in zog van Gent, minuten 96, 98 en 99 doen Den Dreef daveren

Net geen twee weken nadat het daar Play-off 1 misliep, trok KV Mechelen opnieuw naar Leuven. Was het ondertussen mentaal weer opgelapt en kon het revanche nemen? Of zou een OHL dat vrijuit kan voetballen nog eens een tik kunnen uitdelen?

Malinwa maakte snel duidelijk dat het in eenzelfde afloop als toen geen zin had. Cobbaut verlengde de hoekschop van Pflücke aan de eerste paal met het hoofd in de verste hoek (0-1). Bij Mechelse coners ging al snel het Leuvense alarm af. Slimani kon zo ook eens koppen op corner van Pflücke, Leysen duwde over.

© photonews

Er zou nog een veel grotere kans volgen voor Slimani. Bassette stuurde hem alleen op doel af. De Algerijn heeft nog altijd niet gescoord voor Mechelen en dat lijkt bij hem wel in het hoofd te spelen. De afwerking was immers erg stuntelig: de stifter van de aanvaller geraakte niet over doelman Leysen.

OHL dreigt niet voor rust

Die lag ook in de weg wanneer Bassette op slag van rust ei zo na de 0-2 in doel kwam glijden. Leysen en de dwarsligger verhinderden dat. Alle kansen dus voor de bezoekers in de eerste helft, al trok KV na het wedstrijdbegin wel achteruit en dwong OHL geregeld overtredingen af. Zélf dreigen was er voor OHL niet bij.

Dan toonde de nummer 8 uit de reguliere competitie wel hoe het aanvallend voor mekaar krijgen. Zelfs via spelers met ook verdedigende taken. Een rush van linkerwingback Foulon deed hem alleen op doel afstevenen. Het moet gezegd: de afwerking leek wel die van een spits: netjes rechts beneden raak geschoten (0-2).

© photonews

Kat in "t bakkie voor KV? Neen, want Coucke moest eens aan de bak op een uithaal van Banzuzi. En vooral: de 1-2 kwam letterlijk uit de lucht vallen. De bezoekende defensie verloor op de voorzet van Akimoto Maziz uit het oog en die kon niet meer missen. Slimani pakte dan nog eens zijn tweede geel, vlak voor Hasi hem wou vervangen.

Konaté en Coucke Mechelse helden

Een knotsgekke blessuretijd moest er dan nog aankomen. Minuut 96: Opoku duwde van dichtbij de 2-2 binnen. Minuut 98: nog eens hoekschop KVM en dat bleek het zere punt van OHL vanavond. Konaté frommelde de 2-3 binnen. En in minuut 99 redde Coucke nog de meubelen op een laatste Leuvens schot.