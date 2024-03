Eentje om nooit meer te vergeten: Nsingi krijgt heel speciaal plekje bij OH Leuven

Twee weken geleden maakte den Dreef kennis met zijn nieuwe messias: Nachon Nsingi. De 22-jarige aanvaller verloste Oud-Heverlee Leuven met een knap doelpunt in de allerlaatste minuut.

Dat doelpunt in de laatste seconde van de blessuretijd zorgde ervoor dat Oud-Heverlee Leuven niet naar de play downs moest en dus zeker was van het behoud. Voor KV Mechelen betekende het dan weer de definitieve uitschakeling voor de Champions Play Offs.

Het doelpunt van Nsingi was nog maar zijn tweede van het seizoen maar dus wel een levensbelangrijke. Niet alleen voor hem maar ook voor de club. En om dat zeker niet zomaar te laten passeren, werd er wel iets heel speciaals gedaan op Den Dreef.

Muurschildering

Nsingi kreeg namelijk een plekje op de muur in de tribune achter de supporters in het stadion. De vermelding van minuut 90+2 kon daarbij niet uitblijven. En ook het unieke 'pintjesshirt' werd voor de gelegenheid vereeuwigd op de muur in de tribune.

OH Leuven en KV Mechelen belandden dus allebei in de Europe Play Offs en toevallig komen ze ook meteen tegen mekaar uit op de eerste speeldag. Een ideaal moment voor KV Mechelen om revanche te nemen voor het mislopen van de top 5.