OHL-aanvoerder haalt hard uit naar zijn ploegmaats en zal gelijk krijgen van zijn coach

OH Leuven gaf in de slotfase tegen KV Mechelen nog een punt uit handen na een dramatische slotfase. Voor invaller Mathieu Maertens was dat echter niet het probleem, want het had nooit zover mogen komen volgens de middenvelder.

Maertens was achteraf heel streng voor zijn ploegmaats. Hij zag vanop de bank dat ze niet klaar waren voor de wedstrijd. “Het probleem was vooral dat we slecht aan de wedstrijd begonnen”, zei de aanvoerder.

“De concentratie ontbrak en ook de goesting was er precies niet. Zo kan je nooit een wedstrijd winnen. Je moet aan honderd procent spelen, zeker met dit OHL, in deze situatie. Aan zeventig of tachtig procent kom je er echt niet.”

De ontlading na het behoud kan er iets mee te maken hebben, maar de spelers moeten alvast niet op hun lauweren gaan rusten. Coach Garcia heeft immers al aangegeven dat hij grote kuis wil houden in de kern, maar "dat ze hem nog van gedachten kunnen doen veranderen".

Voor sommige spelers is het dus hun laatste kans. Garcia gaf tijdens de rust dan ook een donderspeech. "Zelfs voor de wedstrijd is daar nadrukkelijk voor gewaarschuwd. Net als voor de stilstaande fases trouwens. We wisten dat Mechelen daar sterk in is."

"Als je twee doelpunten slikt op hoekschoppen, wordt het moeilijk. Het volstaat om geconcentreerder te zijn en scherper in de box, dus het is jammer dat we dat nagelaten hebben.”