Van "magistraal" naar nieuwe flater, Leysen van held naar antiheld tegen KV Mechelen

Dat Oud-Heverlee Leuven niet in de play downs moet opdraven maar wel in de Europe Play Offs heeft het te danken aan een doelpunt van Nachon Nsingi op de laatste speeldag. Maar doelman Tobe Leysen heeft daar toch ook wel aan toe bijgedragen.

Toegegeven, Leysen beleefde op de voorlaatste speeldag een horrorwedstrijd tegen Club Brugge waardoor OHL verloor in Jan Breydel maar verder was de komst van Leysen vorige zomer een absolute meerwaarde voor de Leuvenaars.

Ook in de Europe Play Offs liet Leysen zich meteen gelden. In een heruitgave van de wedstrijd op de laatste speeldag tegen KV Mechelen ontving OHL KV Mechelen.

Reflex

KV Mechelen kwam al snel op voorsprong dankzij Elias Cobbaut en leek op slag van rust opnieuw toe te slaan via Bassette maar dat paste niet in de plannen van Leysen. Met een magistrale reflex duwde hij de inzet van dichtbij tegen de lat waardoor het 0-1 bleef bij de rust.

😳 | Wat een redding van Tobe Leysen om te voorkomen dat KV Mechelen nog voor rust de rust haalt. 🧤#OHLKVM pic.twitter.com/HyTo8moaeC — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 30, 2024

Na de save, de fout

OH Leuven leek opnieuw de boeman van KV Mechelen te worden want de Leuvenaars haalden in het slot nog een 0-2 achterstand op en kwamen op gelijke hoogte. Toch werd het nog een koude douche voor de thuisploeg want Leysen ging onder een voorzet door in het ultieme slot waardoor Konate nog de 2-3 kon maken.